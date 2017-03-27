Нижний Новгород, 27 марта, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Слово MOSKVA должно быть написано на дорожных указателях вместо MOSCOW, которым в английском языке называют столицу России. Об этом ИА REGNUM сообщили в управление Росреестра по Нижегородской области, являющимся уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование в сфере наименований географических объектов.

Alan Levine

В период подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года в управлении подняли вопрос о «нормализации наименований географических объектов».

В Росреестре отмечают, что соответствии с федеральным законом «О наименованиях географических объектов» написание наименований географических объектов буквами латинского алфавита осуществляется на основе установленных наименований географических объектов на русском языке и в соответствии с утвержденными правилами транслитерации.

В результате проверок на дорожных указателях Нижегородской области обнаружено несколько случаев написания географических объектов на латинице, которые в Росреестре считают неверными — BOL’CHOYE BOLDINO, MOSCOW, KAZAN, IZHEVSK, PYERM. По мнению чиновников, на указателях должно быть написано — BOL'ŠOE BOLDINO, MOSKVA, KAZAN′, IŽEVSK, PERM′.

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В отношении должностных лиц, допустивших нарушения, уже вынесено два постановления о назначении административного наказания за нарушения установленных правил присвоения или употребления наименований географических объектов на дорожных указателях. В соответствии с КоАП РФ, наказание за это нарушение — штраф на общую сумму 4000 рублей.

Правонарушитель пытался обжаловать постановления в суде, однако его жалобы были оставлены без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, Росреестр в декабре 2016 года Росреестр уже выявлял недоработки и нарушения в написании наименований географических объектов на территории Нижегородской области.

В частности, ошибки выявлены в написании наименования села Большое Болдино, историческая часть которого является памятником культуры федерального значения — на протяжении нескольких веков село и его окрестности принадлежали роду Пушкиных.

На дорожных указателях, расположенных вдоль трассы М7 «Волга» наименование села буквами латинского алфавита на одном дорожном указателе употреблено как BOLSHOE BOLDINO, на другом BOL’CHOYE BOLDINO. В Росреестре должным написанием считают BOL'ŠOE BOLDINO.