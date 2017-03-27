Москва, 27 марта, 2017, 19:46 — ИА Регнум.



Джеймс Тиссо. Сирота (фрагмент). 1879

Органам МСУ предлагают вернуть обязанности по обеспечению сохранности жилых помещений, предназначенных для вселения в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции «Единая Россия» Оксана Пушкина, Елена Вторыгина, Ирина Роднина и Дмитрий Перминов.

Ранее эти полномочия уже были в ведении органов МСУ, однако в 2013 году задача обеспечения жильем была возложена на органы исполнительной власти субъектов РФ, и данный вопрос стал решаться за счет соответствующих бюджетов путем приобретения жилья за счет субвенций, указывают авторы законопроекта.

Сейчас весь законодательный механизм недостаточно нормативно отрегулирован, в частности, органы МСУ не отвечают за сохранность помещений, принадлежащих несовершеннолетнему на праве собственности, отмечают депутаты Госдумы.

«Вопрос сохранности этого вида жилья имеет специфику и также должен быть нормативно отрегулирован, в том числе в вопросах финансирования его содержания до совершеннолетия ребенка-сироты. Полномочия по содержанию такого жилья могут быть переданы органам местного самоуправления, для реализации которых они должны финансироваться аналогично обеспечению жильем за счет субвенций из бюджета субъекта РФ», — полагают авторы инициативы.

Жалобы опекунов на отказ органов местного самоуправления от принятия мер по содержанию и ремонту такого муниципального жилья заканчиваются судебными спорами, так как в административном порядке, на основе действующего законодательства спор не разрешается, что нарушает права детей-сирот, констатируют депутаты Госдумы.

Кроме того, законопроект предлагает вести учет нуждаемости в обеспечении жильем детей-сирот с момента ее возникновения у ребенка соответствующего статуса как органами опеки и попечительства, так и органами МСУ.

«Отсутствие норм, регламентирующих право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, быть признанными нуждающимися в обеспечении жильем с момента возникновения права и состоять на учете до реализации этого права влечет нарушение их прав, что требует также соответствующего внесения изменений в законодательство», — считают авторы законопроекта.