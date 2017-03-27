Челябинск, 27 марта, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Челябинский областной суд постановил направить второе уголовное дело бывшего вице-губернатора Николая Сандакова из Центрального районного суда в Советский районный суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат экс-вице-губернатора Сергей Колосовский.

Судейская мантия

Таким образом, удовлетворено ходатайство защиты Николая Сандакова об изменении территориальной подсудности второго уголовного дела, по которому бывший вице-губернатор Челябинской области обвиняется в получению взятки в размере около 2 млн рублей от директора частного охранного предприятия «Питон» Игоря Калугина. Дальнейший ход защиты, по словам адвоката — объединить два уголовных дела в одно.

«Следующий этап это объединение дел, ходатайство об этом уже подано. Когда состоится заседание по нему пока не понятно, слово за Советским районным судом», — сообщил Сергей Колосовский.

Напомним, в Советском районном суде Челябинска находится первое уголовное дело Николая Сандакова, по которому он был задержан и арестован в конце марта 2015 года. Согласно материалам дела, теперь уже бывший чиновник обвинен в противоправном доступе к информации, а также в хищении у бывшего главы Озерска Евгения Тарасова крупной суммы денег.

По второму уголовному делу, которое изначально поступило в Центральный районный суд, Сандаков обвиняется в получении взятки от директора охранного предприятия. Размер взятки предварительно определен в сумму около 2 млн рублей.

Защита Сандакова считает оба уголовных дела незаконными, а подзащитного — полностью невиновным.