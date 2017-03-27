Калуга, 27 марта, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Открытие завода ООО «Ламинам Рус» итальянской компании Laminam по производству супертонких керамических плит большого размера, применяемых в архитектуре и отделке, состоялось сегодня, 27 марта, на территории калужского индустриального парка «Ворсино». Как сообщили ИА REGNUM в агентстве регионального развития Калужской области, новое предприятие, куда инвестировано порядка 25 млн евро, стало первым и пока единственным производителем крупноформатных керамических плит в России.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. На заводе

Площадь завода — 14 тысяч кв.м. Он ориентирован на производство керамических плит форматом 1000×3000 мм, толщиной 3 мм и 5 мм. В производстве применяются те же инновационные технологии, что и на головном предприятии в Италии. По заявлению представителей завода, с открытием нового предприятия в Калужской области компания Laminam сможет занять выгодную стратегическую позицию, которая позволит обойти логистические препятствия и повысить уровень сервиса на российском рынке, а также в странах СНГ.

Напомним, резидентами калужского индустриального парка «Ворсино» площадью 1610 га стали более 40 ведущих российских и международных компаний, включая Samsung, L’Oreal, Nestle, AstraZeneca Industries, НЛМК. 22 предприятия уже введены в эксплуатацию.

В 2016 году создан международный логистический коридор «Калуга-Далянь». Проект «Новый Шелковый путь» позволяет значительно удешевить грузоперевозки и вдвое сократить сроки доставки грузов. Это новый железнодорожный маршрут, объединяющий экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и в ближайшем будущем Восточной Европы.