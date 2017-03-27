Вильнюс, 27 марта, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Член фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас сегодня, 27 марта, обратился к министру внутренних дел Литвы Эймутису Мисюнасу, предлагая рассмотреть вопрос лишения литовского гражданства, если доказано, что лица готовились участвовать или участвовали в боевых действиях в Восточной Украине «на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов». Предложение с такой формулировкой уже легло на стол главы МВД Литвы, сообщили ИА REGNUM в канцелярии Сейма Литвы.

U.S. Army Europe Images Литовский военный инструктор и солдаты ВСУ в ходе учений

«Такая санкция может быть последним шагом, особенно для тех граждан Литвы, которые скрываются от уголовной ответственности за упомянутые преступления. Вместе с тем это сдерживало бы других граждан, которые, возможно, обдумывают идею отправиться в Восточную Украину, чтобы помочь сепаратистам. Отмечается, что поддержка действующим в Восточной Украине сепаратистам, участие в их деятельности — деятельность, направленная против Литвы и ее интересов», — утверждал Кащюнас.

Сейчас Генпрокуратура проводит два досудебных расследования в связи с «созданием и деятельностью группировок, цель которых — совершать террористические преступления». В августе 2014 года было начато досудебное расследование в связи с «подстрекательством к террористической деятельности и ее финансированием». В этом расследовании фигурирует и гражданин Литвы, который в социальных сетях призывал сподвижников ехать в Восточную Украину, вступать в ряды ополченцев на Донбассе, жертвовать им деньги. Он также собирал финансовую и материальную поддержку и сам отвозил её. Другое досудебное расследование проводилось в связи с участием еще одного гражданина Литвы в боевых действиях на Востоке Украины.

Напомним, официальные власти Литвы с момента конфликта на Украине безоговорочно поддерживали протестное движение против на тот момент президента Виктора Януковича. Ему Вильнюс грозил международным трибуналом в случае применения силы для разгона демонстрантов, однако после свержения Януковича официальные власти Литвы всячески поддерживали силовой метод подавления конфликта на Востоке Украины. В настоящий момент Литва поставляет Киеву оружие, отправляет инструкторов, обучает солдат украинской армии методикам ведения войны по стандартам НАТО, в том числе и проводя тренировки в Литве, лечит раненых украинских военных.