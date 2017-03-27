Москва, 27 марта, 2017, 19:16 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с руководством Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с руководством Росгвардии. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил руководство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с профессиональным праздником (Днём войск национальной гвардии России).

Российский лидер выразил надежду на то, что принятые решения и на законодательном, и на президентском уровне — об образовании новой федеральной силовой структуры — пойдут на пользу делу.

«Вы знаете, что у вас очень важное направление работы — поддержание общественного порядка, охрана общественного порядка, контроль за оборотом оружия, что чрезвычайно важно в сегодняшнем мире, у нас в стране в том числе», — сказал президент России.

Путин напомнил о недавнем нападении террористов на базу Росгвардии в Чечне. Он попросил руководство силовой структуры обратить внимание на поддержку семей погибших товарищей.

«Всё это говорит о том, что это одно из чрезвычайно важных, если не сказать одно из важнейших, направлений работы — контроль за оборотом оружия», — подчеркнул президент.

Президент России поблагодарил руководство Росгвардии за то, что формирование новой силовой структуры идет согласно плану. «Работа идёт ритмично, с должным темпом и качеством, выполняются и соответствующий указ президента, и федеральный закон», — подчеркнул Путин.