Путин вызвал в Кремль руководство Росгвардии
Москва, 27 марта, 2017, 19:16 — ИА Регнум.
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с руководством Росгвардии. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поздравил руководство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с профессиональным праздником (Днём войск национальной гвардии России).
Российский лидер выразил надежду на то, что принятые решения и на законодательном, и на президентском уровне — об образовании новой федеральной силовой структуры — пойдут на пользу делу.
«Вы знаете, что у вас очень важное направление работы — поддержание общественного порядка, охрана общественного порядка, контроль за оборотом оружия, что чрезвычайно важно в сегодняшнем мире, у нас в стране в том числе», — сказал президент России.
Путин напомнил о недавнем нападении террористов на базу Росгвардии в Чечне. Он попросил руководство силовой структуры обратить внимание на поддержку семей погибших товарищей.
«Всё это говорит о том, что это одно из чрезвычайно важных, если не сказать одно из важнейших, направлений работы — контроль за оборотом оружия», — подчеркнул президент.
Президент России поблагодарил руководство Росгвардии за то, что формирование новой силовой структуры идет согласно плану. «Работа идёт ритмично, с должным темпом и качеством, выполняются и соответствующий указ президента, и федеральный закон», — подчеркнул Путин.