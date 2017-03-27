Пермь, 27 марта, 2017, 19:21 — ИА Регнум. В Перми объявилась мать ребенка, оставленного 25 марта в беби-боксе медико-санитарной части №9. «Мама увидела обращение и позвонила, завтра (28 марта) начинаем работу», — оставила запись на своей странице в фейсбуке президент благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова.

Pravme.ru Бэби-бокс

Как сообщают местные СМИ, женщина уже воспитывает одного ребенка. Появление второго вызвало конфликт. Надеясь его решить, мать оставила малыша в беби-боксе. Однако внутренние переживания в течение двух суток и появления обращения фонда с просьбой одуматься изменили решение. Женщина решила вернуть сына.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в беби-боксе Перми оставили мальчика. При нем была обнаружена записка, что малыша зовут Георгий, и родился он 18 марта.