Москва, 27 марта, 2017, 19:10 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с главой Пушкинского музея Ириной Антоновой

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ириной Антоновой. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с Антоновой вопросы развития российской культуры в целом, а также дальнейшее развитие Пушкинского музея.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, договорённость о личной встрече была достигнута в телефонном разговоре, когда президент поздравлял Антонову с 95-летним юбилеем 20 марта 2017 года.

Напомним, Антонова была директором ГМИИ им. А.С. Пушкина 52 года.

В июле 2013 года Антонова ушла в отставку с поста директора музея по собственному желанию. После отставки Антонова назначена на должность президента ГМИИ им. А. С. Пушкина.