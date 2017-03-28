Мурманск, 28 марта, 2017, 10:02 — ИА Регнум.



Эверетт Шинн. Безработные. 1908

В Мурманской области увеличилось количество безработных граждан. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно по итогам рабочей встречи губернатора области Марины Ковтун с заместителем губернатора Романом Дурягиным.

«Сегодня на 7913 незанятых граждан рынок труда предлагает около 10 тысяч вакансий. Кроме того, комитет по труду и занятости населения Мурманской области поступательно решает задачу по легализации «серой» занятости», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в начале февраля в региональной службе занятости было зарегистрировано 7754 безработных гражданина — это почти на 200 человек меньше, чем на данный момент.

Добавим, в Мурманской области сохраняется дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы — к численности трудоспособного населения. Например, наибольшее число безработных наблюдается в Терском и Ловозерском районах, наименьшее — в Мурманске.

В целом, по оценкам специалистов, ситуация на региональном рынке труда в 2016 году демонстрировала адаптацию к новым экономическим условиям.