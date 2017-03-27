Москва, 27 марта, 2017, 19:48 — ИА Регнум. 29 марта президент России Владимир Путин посетит остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где ознакомится с результатами работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны Российской Федерации в рамках выполнения поручений, которые были даны по итогам предыдущей поездки на остров в апреле 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Кроме того, глава государства пообщается с сотрудниками полевой базы «Омега» национального парка «Русская Арктика», которые расскажут о ходе экологической очистки шести наиболее пострадавших островов архипелага, а также о сохранении биоразнообразия в арктической зоне и перспективах развития туризма.

30 марта в Архангельске Владимир Путин примет участие в работе IV Международного форума «Арктика — территория диалога», центральная тема которого в этом году «Человек в Арктике».

Глава государства выступит на пленарном заседании в присутствии приглашённых на форум иностранных делегаций, а также представителей международных организаций, делового и экспертного сообщества. В ходе запланированной дискуссии основное внимание будет уделено вопросам повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранения его уникального экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укреплению в этих целях международного сотрудничества.

Также состоятся встречи Владимира Путина с участвующими в форуме президентом Исландии Гудни Йоханнессоном и президентом Финляндии Саули Ниинистё.