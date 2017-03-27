Нижний Новгород, 27 марта, 2017, 18:52 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде начался «месячник» по благоустройству, который продлиться до 15 мая. Об этом глава городской администрации Сергей Белов заявил по итогам оперативного совещания в мэрии 27 марта 2016 года.

Андрей Репин ИА REGNUM Пустырь по соседству со строящимся стадионом превращен в свалку автомобильных шин

По его словам, погода вносит свои коррективы в планы по проведению уборки, поэтому конечные сроки месячника по благоустройству могут быть сдвинуты.

Одновременно с этим в городе продолжится ямочный ремонт дорог. Отвечая на вопрос о том, почему ямы на дорогах в дождливую погоду засыпаю щебнем, Белов заявил, что это делается для того, чтобы снизить аварийность.

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Тем временем жителей Нижнего Новгорода, недовольных благоустройством города, мусором на улицах, разбитыми дорогами зазывают на митинг. Местный предприниматель Сергей Мосунов, написавший письмо на имя президента РФ Владимира Путина, решил организовать массовое мероприятие, с помощью которого надеется привлечь внимание властей к сложившейся в городе ситуации. В своем письме к президенту предприниматель просит сформировать комиссию по оценке качества работы местных властей в сфере благоустройства и коммунального хозяйства.

Андрей Репин ИА REGNUM Еще не вывезен мусор, собранный во время предыдущих мероприятий по благоустройству, а в городе ужа начат новый месячник

«Из года в год мы видим деградацию его облика: грязь на улицах, разбитые дороги, синие заборы, мусор, разрушенные памятники истории и архитектуры… Я спрашиваю себя — разве это то место, в котором мы хотим жить и растить своих детей?! Мы работаем и платим налоги, но нам говорят, что на уборку города не хватает денег. Хотя никто ещё ни разу не дал объективной оценки бюджетных трат муниципалитета. Кто-то мусорит. Кое-кто не убирает. А общая картина в итоге — полный бардак, грязь, разруха», — заявил Мосунов.

По его словам, мероприятие будет носить мирный и созидательный характер и нацелена на улучшение городской среды, качества уборки и благоустройства в Нижнем Новгороде.

«И ничего плохого в нашем стремлении быть услышанными нет. Только так мы сможем обратить внимание президента России В. В. Путина на то, что происходит в нашем городе! Потому что дальше — уже точно некуда, — заявил Мосунов. — Мы сделаем всё для того, чтобы наши общие тревоги за настоящее и будущее родного города были услышаны в Москве, дошли до самого высшего федерального руководства. Когда-то народное ополчение с нижегородской земли спасло нашу столицу. Настало время столице спасти нижегородчину».

Андрей Репин ИА REGNUM Сколько еще пролежит эта куча?

Митинг Мосунова официально согласован с администрацией города.

Ранее предприниматель направил письмо-обращение в электронную приёмную президента России Владимира Путина с просьбой сформировать комиссию по оценке качества работы местных властей в сфере благоустройства и коммунального хозяйства.

Как сообщало, только в парках и зеленых зонах Нижнего Новгорода насчитывается около 100 несанкционированных свалок. По словам председателя комиссии городской думы по экологии Михаила Кузнецова, позиция контролирующих и надзирающих органов не понятна: «Смысл не в том, чтобы считать свалки, а в том, чтобы наказать и отобрать транспортные средства у тех, кто их создает».

Андрей Репин ИА REGNUM Весенняя уборка города

Тем временем городские чиновники обещают, что город должен будет получить средства на ремонт дворовых территорий. Точная сумма средств пока не называется, отмечается только, что они поступят из федерального и областного бюджетов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект уже утвержден советом при президенте Российской Федерации. Программа рассчитана на 2017−2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественно значимых городских пространств.

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Соглашение о реализации проекта было подписано Минстроем РФ и правительством Нижегородской области. В настоящее время документы находятся на регистрации в федеральном казначействе.

В рамках проекта регионам из федерального бюджета регионам выделяются субсидии на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды. В 2017 году на эти цели из федерального бюджета Нижегородская область должна получить 584,2 млн рублей из федерального бюджета. Еще 444 млн рублей должно быть направлено из бюджета региона. Дополнительно планируется привлечь финансирование местных бюджетов и внебюджетных источников.