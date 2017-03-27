Ставрополь, 27 марта, 2017, 18:58 — ИА Регнум.



Мусорные контейнеры

В Ставропольском крае идет подсчет накоплений мусора многоквартирными домами для дальнейшего расчета тарифа за вывоз и утилизацию бытовых отходов. Регион готовится к введению новых мусорных правил.

Население Ставрополья задается вопросом о том, как должна начисляться эта плата: исходя из площади жилья с тарифом за 1 кв.м. или по количеству проживающих в квартире человек?

Плата за вывоз и утилизацию бытового мусора в многоквартирных домах будет начисляться, как и плата ОДН, исходя из площади жилья. Размер платы будет определен на общем собрании собственников многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

В министерстве ЖКХ пояснили, что сбор и вывоз твердых коммунальных отходов является жилищной услугой, то есть включен в перечень работ и услуг по содержанию общего имущества домов. Эта плата будет также, как и ОДН, включена в «первую строчку» платёжки. Она также может быть прописана отдельной строкой.

Жителей частного сектора, как ранее сообщало ИА REGNUM, также могут обязать заключать договоры с мусоровывозящей компанией о вывозе отходов. Однако здесь возможны варианты расчёта оплаты: с человека или исходя из объемов вывозимых отходов.

«Сейчас на Ставрополье ведутся сезонные замеры накопления ТКО, на основе которых впоследствии будет рассчитан единый тариф для населения края», — сообщили в МинЖКХ.

Пока нет прогнозов, какой может быть эта плата. Но ожидается, что эта плата будет невысокой. Такое обещание дают региональные власти.

Отметим, что введение тарифов и организация этой работы является одним из направлений новых правил обращения с отходами, которые планируется ввести по всей России с 2019 года, а в отдельных территориях на год раньше.

Ставрополье планирует войти в число пилотных регионов. Отвечать за вывоз и утилизацию мусора будут региональные операторы по обращению с отходами. Они же будут отвечать за сбор оплаты с населения.

Собственники многоквартирных и частных домов, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны будут заключить договоры на вывоз мусора с региональным оператором.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ставропольском крае подготовлена законодательная база для создания регионального оператора по утилизации мусора, создана дорожная карта обращения с отходами, разработана территориальная схема обращения с отходами.

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В регионе подготовлена техническая база для полного цикла обращения с отходами, сформированы восемь кластеров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, охватывающие всю территорию края. В 2017 году край сформирует схему расположения полигонов ТБО.

Вместе с тем не все регионы смогли подготовиться к переходу на новые правила обращения с отходами, и Госдума вынуждена была отложить эту реформу до 2019 года.

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Вскрылась также проблема необязательности заключения договоров о вывозе мусора владельцами частных домов. Так, в Ставропольском крае менее 30% сельского населения платит за вывоз мусора. Остальные предпочитают жечь мусор у себя во дворах или сбрасывать его в лесополосах и открытых территориях, создавая стихийные свалки.

Сейчас готовятся поправки в федеральное законодательство, обязывающее владельцев индивидуальных жилых домов заключать договоры по обращению с отходами.

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