Донецк, 27 марта, 2017, 18:48 — ИА Регнум. На отдельных контрольных пунктах въезда и выезда из ДНР начнут работать Центры социальной помощи и административных услуг по гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом сегодня, 27 марта, заявил глава ДНР Александр Захарченко на совместном брифинге со спикером Народного совета ДНР, полномочным представителем ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Денисом Пушилиным.

Владислав Осипов ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

Захарченко сообщил, что в рамках программы одноразовую денежную материальную помощь уже получили два ветерана Великой Отечественной войны с подконтрольной Украине территории Донбасса.

Кроме того, Пушилин отметил, что гуманитарная программа ДНР, национализация предприятий и признание республиканских документов Россией сильно обеспокоили украинских представителей на переговорах в Минске. «Гуманитарная программа воссоединения народа Донбасса уже работает и беспокоит наших оппонентов по переговорному процессу. Единственное, что сейчас заботит украинскую сторону, — это указ президента РФ о признании паспортов и других документов ДНР и ЛНР, указ главы ДНР «О линии соприкосновения», который Украина требует отменить, и введение режима внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции», — рассказал Пушилин.

Ранее, 24 марта, пресс-служба Совмина ДНР сообщила, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории ДНР, также смогут получить материальную помощь. По словам и.о. министра труда и социальной политики ДНР Ларисы Толстыкиной, пока министерство проводит разъяснительную работу среди местного населения ДНР.

«С целью обеспечения максимально комфортных условий для наших соотечественников нашим министерством открыт телефон горячей линии. Этой услугой уже воспользовались 357 человек, все они получили компетентные разъяснения и консультации от сотрудников Минтруда и соцполитики», — сказала Толстыкина.

По ее словам, для выплат материальной помощи ветеранам войны, проживающим в ДНР, еще не согласована нормативная база. Толстыкина заверила, что сумма единоразовой помощи ветеранам в ДНР будет повышена. «Для осуществления выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории республики, уже подготовлены нормативные документы, которые в настоящий момент проходят согласование в профильных ведомствах. Размеры выплат ни в коем случае не будут уменьшены по сравнению с 2016 годом. Напротив, руководство нашей республики планирует в 2017 году данные выплаты производить в повышенных размерах. Забота о ветеранах независимо от того, по какую сторону от линии разграничения они проживают, — один из основных принципов, которым мы руководствуемся в нашей работе», — подчеркнула Толстыкина.

И.о. министра труда и социальной политики добавила, что республиканским ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях в период с 22.06.1941 по 9.05.1945, выплаты будут производиться в размере 10 тыс. рублей. Всем остальным категориям ветеранов, традиционно получавшим единовременную помощь ко Дню Победы, также будут произведены соответствующие выплаты.

В то же время Толстыкина подтвердила выделение единоразовой финансовой помощи двум родственникам ветеранов, которые проживают на подконтрольной Украине территории Донбасса.

«В отделениях ГП «Почта Донбасса» осуществляются выплаты единоразовой помощи ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории, подконтрольной Украине. В Оленовском отделении ГП «Почты Донбасса» 23 марта была осуществлена первая выплата единоразовой помощи ко Дню Победы родственнице ветерана Великой Отечественной войны, проживающего на территории Донбасса, временно находящейся под контролем Украины, а именно в Волновахском районе. Сегодня такую же выплату получила дочь ветерана из Ясиноватского района», — уточнила Толстыкина.

Отмечается, что процедура оформления документов и выдачи денежных средств заняла минимальное количество времени, «после предъявления всех необходимых документов, им было выплачено по 5000 грн. (10 тыс. рублей)».

«Уполномоченные представители управлений труда и социальной защиты населения консультируют граждан, обращающихся в отделения почтовой связи. Их прежде всего интересуют вопросы предоставления единовременной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и процедура ее оформления. С начала работы отделений было предоставлено 83 таких консультации, 70 из них — гражданам, проживающим на территории Донецкой Народной республики», — рассказала и.о. министра труда и соцполитики.

Информацию о том, что ДНР еще не начала выдавать единоразовую материальную помощь своим жителям подтверждает 27 марта в интервью ИА REGNUM инвалид 2-й группы по ЧАЭС, участник боевых действий, житель Донецка Александр.

«Нет, в ДНР ликвидаторам аварии на ЧАЭС, приравненным украинским законодательством к «участникам боевых действий», еще на начали выдавать материальную помощь к 9 мая. В прошлом году выдавали по 5 тыс. рублей. Пока не дают, в Пенсионном фонде сказали, что выдают одноразовую помощь только приехавшим с Украины. Но таких фактически нет. Думаю, что это связано с трудностями прохождения сети блокпостов, как украинских, так и днровских. Мне 60 лет, и то трудно ехать через блокпосты. А если это настоящий ветеран, ему уже за 90 лет. Как он выстоит сутки на блокпостах? Да, ветеран прошел пули Великой Отечественной, но не пройдет блокпосты ДНР и ВСУ», — пояснил льготник Александр.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года глава ДНР пояснил, что республика выплатит единоразовую материальную помощь только для ветеранов Великой Отечественной войны и их потомков. В рамках гуманитарной программы жители украинской части Донбасса смогут рассчитывать на «посильную помощь» ДНР, поскольку ДНР испытывает финансовые трудности.

Напомним, в феврале 2017 года главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий подписали распоряжения по реализации программы помощи жителям временно подконтрольной Украине части Донбасса. Указанный план предусматривает возможность предоставления жителям украинской части Донбасса медицинских услуг, обучаться в школах и вузах республик, получать помощь в оформлении республиканских документов. При этом программа не предусматривает финансовой поддержки переселенцев, помощи в трудоустройстве или переезде в ДНР и ЛНР.

«…Мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса. Основными направлениями программы гуманитарной помощи являются, во-первых, оказание услуг в сфере медицины и образования, во-вторых, выплаты ветеранам и в-третьих, помощь разделенным семьям. Отдельно хотим подчеркнуть, что созданы гуманитарные фонды по поддержке земляков. Также в программе предусмотрены совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения», — говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Захарченко и Игоря Плотницкого от 17 февраля.

Кроме того, 9 марта в ДНР начал работать фонд «Единый Донбасс». Организация займется реализацией программы помощи жителям региона, которые проживают в украинской части Донбасса. «С 9 марта в Донецкой Народной Республике начал свою работу Фонд «Единый Донбасс». Организация была создана по распоряжению главы ДНР Александра Захарченко для реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса», — говорится в сообщении администрации главы ДНР.