Донецк, 27 марта, 2017, 18:40 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут интенсивный обстрел позиций войск Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает Донецкое агентство новостей.

Сообщается, интенсивный артиллерийский и минометный обстрел ведется по позициям войск ДНР в районе «Вольво-центра» на северных окраинах Донецка и поселку Яковлевка под Ясиноватой.

Кроме того, огонь был открыт по Докучаевску и поселку Ясное, которые расположены к югу от Донецка.

Наиболее интенсивный обстрел ВСУ ведут по позициям бойцов ДНР в районе авдеевской промзоны.

При обстрелах используется крупнокалиберная артиллерия, 120-миллиметровые минометы и танковые орудия.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ провоцируют позиционные бои вдоль всей линии фронта.