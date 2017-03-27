ВСУ ведут интенсивный обстрел позиций войск ДНР
Донецк, 27 марта, 2017, 18:40 — ИА Регнум.
Вооруженные силы Украины ведут интенсивный обстрел позиций войск Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает Донецкое агентство новостей.
Сообщается, интенсивный артиллерийский и минометный обстрел ведется по позициям войск ДНР в районе «Вольво-центра» на северных окраинах Донецка и поселку Яковлевка под Ясиноватой.
Кроме того, огонь был открыт по Докучаевску и поселку Ясное, которые расположены к югу от Донецка.
Наиболее интенсивный обстрел ВСУ ведут по позициям бойцов ДНР в районе авдеевской промзоны.
При обстрелах используется крупнокалиберная артиллерия, 120-миллиметровые минометы и танковые орудия.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ провоцируют позиционные бои вдоль всей линии фронта.