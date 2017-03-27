Салехард, 27 марта, 2017, 18:19 — ИА Регнум. На Ямале пятая часть уже построенных дорог не соответствует техническим нормативам эксплуатации. Данный показатель не меняется второй год, тогда как объем средств, выделенных на дороги, солидно вырос, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

Rosavtodor.ru Дороги Ямала

Львиная доля финансов была в 2016 году вложена в воплощение грандиозных планов, в том числе и в Северный широтный ход. Департамент транспорта и дорожного хозяйства представил отчет о деятельности за прошедший год, из которого следует, что власти ЯНАО серьезно вкладываются в транспортный коридор Тюмень-Сургут-Салехард. На деньги консолидированной межрегиональной программы «Содружество» завершено проектирование дороги Надым-Салехард, которая соединяет окружной центр с трассой на Москву, и является пунктом приоритетного проекта Северный широтный ход. В проектирование этого дорожного плеча только в 2016 году 1 млрд рублей вложил ЯНАО и 2,1 млрд — Тюменская область.

Часть дороги построена и, по сообщению «Уралавтодора», осталось завершить порядка 114 км. Сама дорога протяженностью в 344 километра. Стоимость завершения строительства оценивается в 17 млрд рублей. Данная дорога строится на деньги субъектов, но имеет федеральное значение.

«Сейчас дорога выполнена примерно на 70−80% и ее надо достраивать. Мы на федеральные деньги мало когда рассчитывали. Ямал обычно живет за счет собственных средств. Но в последнее время из-за низкой стоимости нефти и газа наши потери немалые», — приводит мнение главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина его пресс-служба.

Отметим, что параллельно с автодорогой по проекту Северного широтного хода должна быть проложена и железнодорожная ветвь Надым — Салехард. Именно в ее строительство собирается вложиться РЖД.

Кроме того, согласно отчета департамента, завершена разработка проектной документации, произведен ряд ремонтных и подготовительных работ другого важного автодорожного плеча-трассы Сургут-Салехард, которая тоже является составляющим звеном проекта Северный широтный ход. Из 337 км автодороги построено и введено в эксплуатацию 155 км трассы в различной степени готовности. Причем югорская часть трассы на данный момент имеет законченное хозяйственное значение. Стоимость километра трассы Сургут-Салехард — более 178 млн рублей. Ямальская сторона затратила на данную трассу в 2016 году, согласно отчетности, без малого 1 млрд рублей, и надеется завершить строительство дороги Сургут-Салехард в том числе и на федеральные деньги.

Завершение строительства вышеуказанных трасс, включенных в приоритетный проект Северный широтный ход, намечено на 2020 год.

Всего на устройство зимников, ремонт, проектирование дорог в ЯНАО было затрачено 5,5 млрд рублей по двум подпрограммам «Дорожный фонд» и «Дорожное хозяйство» общей программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014−2020». Как сообщает пресс-служба губернатора, дорожный фонд автономного округа на 2017 год запланирован в размере 3,5 млрд рублей. В 2016 году на данную подпрограмму было выделено 3,2 млрд рублей.

В целом объем программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014−2020» на Ямале ежегодно увеличивается на солидные суммы. Если в 2015 году было выделено из бюджета Ямала и федерации 7,4 млрд рублей плюс 3,4 млрд из бюджета Тюменской области, то в 2016 году уже 9,1 млрд рублей плюс 2,1 млрд Тюменской области. В 2017 году 6 марта постановлением правительства округа в программу были внесены изменения. В этом году будет из бюджета ЯНАО планируется затратить 7,3 млрд, плюс к ним 7,8 млрд — из Тюменской области (2,2 млрд) и федерации 5,2 млрд рублей.

Всего на Ямале 2 тыс. 491 км дорог общего пользования. Из них половина — региональные и межмуниципальные, другая половина — местного значения. В период ледостава организуются четыре «зимника» протяженностью 820 км. Диагностика технического состояния ямальских дорог выявила, что 20% из них не соответствует эксплуатационным требованиям. Ситуация не меняется с 2015 года, отмечается в докладе департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала.