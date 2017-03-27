Москва, 27 марта, 2017, 18:30 — ИА Регнум. В центре организации дорожного движения (ЦОДД) автомобилистам настоятельно порекомендовали выезжать на дороги только на зимней резине. Тех автомобилистов, которые уже успели «переобуться», просят воспользоваться общественным транспортом, сообщает 27 марта портал ведомства.

След от шины

Специалисты сообщают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями дорожное движение в Москве местами затруднено, видимость из-за снегопада в некоторых районах ограниченная. В вечерний час пик ожидается увеличение загруженности дорог, затруднения прогнозируются в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и на вылетных магистралях в область.

Если погодные условия продолжат ухудшаться, на дорогах могут появиться заторы и аварийные ситуации. В связи с чем во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации просят автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а, а также соблюдать правила дорожного движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставрополе из-за резкого ухудшения погодных условий произошла авария с участием 30 автомобилей. Дождь в минусовую температуру превращает дороги в каток, на город опустился густой туман. Столкновения стали происходить одно за другим. В цепной реакции произошло порядка десяти попутных столкновений.

Подробности читайте здесь: Туман и гололёд: 30 автомобилей попали в аварию в Ставрополе