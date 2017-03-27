Махачкала, 27 марта, 2017, 18:49 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики против «Платона»

Дагестанские дальнобойщики присоединись к всероссийской акции протеста против системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». Как сообщил ИА REGNUM 27 марта руководитель профсоюза дагестанских дальнобойщиков Рустам Маламагомедов, в акции протеста принимают участие более половины дагестанских водителей большегрузных автомобилей.

По его словам, в настоящее время у акции нет координаторов, однако требования их остались неизменны — это полная отмена системы «Платон».

"Как и ранее, мы требуем, чтобы полностью отменили «Платон». После наших предыдущих акций власть сделала вид, что услышала нас, однако это не так. «Платон» не несет блага ни народу, ни государству. Он отвечает интересам лишь узкого круга людей. Пока мы решили просто не выходить в рейсы, также мы пока планируем подавать заявки на митинг и автопробеги», — сообщил Маламагомедов.

Он также отметил, что при расходовании собранных средств нет никакой прозрачности. «Раньше говорилось, что деньги будут идти на улучшение качества дорожного покрытия, однако, как мы можем видеть, никакие дороги не ремонтируются. Более того, мы все платим транспортный налог, и непонятно, на что раньше строили дороги», — заявил собеседник.

Избранный в прошлом году руководителем Объединения перевозчиков Республики Дагестан Али Алиев в настоящее время находится под домашним арестом. По словам Малламагомедова, против Алиева возбудили уголовное дело по указке сверху.

Дальнобойщики боятся открыто контактировать со СМИ и раскрывать свои данные, так как ранее некоторые из координаторов движения против системы «Платон» были приглашены в ОВД для профилактической беседы, после чего они отказались выступать против «Платона». Многие дагестанские дальнобойщики в настоящее время не присоединились к системе «Платон».

Отметим, что в настоящее время в системе действует льготный тариф — 1,53 рубля за километр. С 15 апреля льготный тариф должен был быть отменен и его размер должен был составить 3,06 рубля. Но правительство решило продлить льготный период и поднять тариф только на 25% — до 1,91 рубля.

Система «Платон» начала работать в России с ноября 2015 года. Согласно этой системе, водители большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн должны платить за проезд по федеральным трассам. Собранные с них деньги должны пойти на ремонт этих дорог.