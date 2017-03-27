Нижний Новгород, 27 марта, 2017, 18:15 — ИА Регнум. В Нижегородской области житель Сарова приговорен к 13,5 годам колонии строгого режима за совершение нескольких преступлений в один день.

Места лишения свободы

Как сообщили ИА REGNUM в областном суде, в июле 2015 года подсудимый находился в гостях у своей знакомой, с которой распивал спиртные напитки. Как это часто бывает, между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину руками и ногами, нанеся ей множественные удары в область головы и иные части тела. После чего он совершил над потерпевшей действия сексуального характера и ушел.

Вечером того же дня, все еще находясь в состоянии алкогольного опьянения, преступник увидел на улице незнакомую ему женщину, на плече у которой висела дамская сумка. Он ударил женщину по лицу, сорвал с плеча сумку и скрылся.

Двумя часами позже он уже находился в гостях у другой своей знакомой. Там же в квартире на полу лежал нетрезвый мужчина. Увидев его, преступник взял осколок от разбитой тарелки и нанес мужчине не менее пяти ударов в область головы и тела, причинив ему тем самым легкий вред здоровью.

После задержания мужчине было предъявлено обвинение по ст.132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей»), ст. 161 УК РФ («Грабеж»), ст.115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

В ходе следствия подсудимый признал свою вину, однако во время суда передумал и отказался это сделать. В результате суд назначил ему наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.