Донецк, 27 марта, 2017, 18:13 — ИА Регнум.



Interpolit.ru Виктор Янукович

Четвертому президенту Украины Виктору Януковичу и экс-премьеру Николаю Азарову нужно запретить въезд в ДНР. Об этом сегодня, 27 марта, на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

При этом глава ДНР предложил запретить въезд в ДНР бывшим членам Партии регионов (переименована в «Оппозиционный блок», возглавляется депутатом Юрием Бойко — прим. ИА REGNUM ). «Януковича,. Азарова … давай внесем этих людей в список невъездных в ДНР. С предателями нам делать нечего», — сказал Захарченко.

В то же время Захарченко назвал Януковича «законным президентом Украины» и «предателем». «Наверное, по факту он еще президент Украины, так как он не сдавал полномочий и то, что произошло в Киеве, — это незаконный захват власти. Все, что происходит в ДНР сейчас, его не касается», — пояснил он.

Кроме того, спикер Народного совета ДНР, полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Денис Пушилин отметил, что Янукович якобы мог повлиять на ситуацию на Украине в 2014 году, что «позволило бы избежать военного конфликта на Донбассе и человеческих жертв».

В свою очередь 27 марта народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», советник министра по информационной политике Александр Бригинец в комментарии «Обозревателю» заявил, что беглый экс-президент Янукович стал обузой даже для России, что может привести «к его скорой ликвидации».

«Янукович сегодня не нужен никому. Если бы Россия сегодня могла запретить ему въезд на территорию своей страны, то она бы тоже это сделала. Янукович для них сегодня тоже обуза. Если все вокруг не хотят видеть Януковича живым, то можно догадаться, что с ним может случиться в ближайшее время. Я допускаю, что это абсолютно реальный вариант», — считает Бригинец.

Кроме того, 27 марта в эфире Радио Свобода прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко заявил, что в отношении бывшего президента Януковича и его подчиненных, подозреваемых в совершении экономических афер, открыты сотни уголовных производств, но сбор доказательств затягивается.

«Это сотни уголовных производств, это просто сотни, где фигурируют как Янукович, так, возможно, и лица, которым он давал поручения… Вы же понимаете, что он был президентом, фактически он влиял… У нас есть такая интересная статья — «злоупотребление влиянием», надо смотреть на нее очень внимательно. Работали чиновники под ним (Виктором Януковичем)», — сказал Куценко.

Напомним, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Янукович уже имеет статус подозреваемого после того, как генпрокурор Украины Юрий Луценко зачитал соответствующее подозрение в госизмене. В январе 2016 года Матиос отметил, что в уголовном деле, подозреваемым в котором является Янукович, есть риск его закрытия по причине несовершенства действующего Уголовно-процессуального кодекса. По словам Матиоса, в деле может быть предусмотренный законом срок на сбор доказательств.

«Я поставил в известность генерального прокурора, мы собрались группой следователей и направили 18 ноября президенту Украины письмо с моей подписью, как заместителя генерального прокурора, и следователей, которые расследуют экономический блок преступлений Януковича… Мы попросили президента безотлагательно внести разработанные ГПУ, следователями подразделения ГПУ изменения в УПК. Потому что если не будет собрано достаточного количества доказательств, прокуроры будут вынуждены в течение декабря-января 2017 года принять процессуальные решения о закрытии уголовных производств в отношении членов преступной организации, в создании и управлении которой подозревается Янукович Виктор Федорович. В связи с течением, предусмотренным действующим УПК, предельного 12-месячного расследования, которое проводило и съело департамент специальных расследований ГПУ», — рассказал Матиос.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5610 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства). Закон позволяет заочно судить экс-президента Януковича. Ранее из закона изъяли нормы, продлевающие сроки «заочного» досудебного расследования до 18 месяцев и позволяющие содержать под стражей до 18 месяцев подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений, совершенных организованной группой, преступной организацией. Также убрали изменения, позволяющие извещать о вызове в суд в официальных изданиях украинских властей.

Законопроект предусматривает возможность заключения соглашения о признании вины между прокурором и подозреваемым или обвиняемым в производстве в отношении особо тяжких преступлений, совершенных организованной группой или преступной организацией, при условии разоблачения подозреваемым, который не является организатором такой группы или организации, преступных действий других участников группы или других совершенных группой или организацией преступлений, если сообщенная информация будет подтверждена доказательствами.