Эр-Рияд, 27 марта, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Саудовская Аравия разрешила китайской компании построить завод по производству беспилотных летательных аппаратов, 27 марта сообщает The Economic Times.

Arabic-military.com Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат CH-4 производства Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC)

Строительство завода предусмотрено в соглашении, которое было подписано в текущем месяце во время визита саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в КНР.

Напомним, 16 марта король Саудовской Аравии подписал соглашение о партнерстве с Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC). Корпорация CASC производит разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат CH-4.

Завод по производству боевых беспилотников станет первым подобным китайским предприятием на Ближнем Востоке.

Во время визита короля Саудовской Аравии в КНР общая сумма подписанных соглашений составила $65 млрд.