Париж, 27 марта, 2017, 17:41 — ИА Регнум.



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Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что в том случае, если она станет президентом, а потом французы проголосуют против выхода из еврозоны, — она уйдет в отставку. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает Associated Press.

Ле Пен заявила, что после её победы на выборах президента Франции обязательно будет проведен референдум по вопросу евро. Сама она выступает за отказ от единой валюты Евросоюза и возвращение франка.

Лидер «Национального фронта» подчеркнула, что если французы проголосуют против выхода из еврозоны, они выберут форму власти, которая «навязана Европейским союзом».

Ранее Ле Пен неоднократно заявляла, что Европейскому союзу суждено исчезнуть.

Ряд экономистов уже предсказывают падение евро в том случае, если на выборах президента Франции победит Ле Пен. По их мнению, тогда европейская валюта может сравняться с долларом или даже стать дешевле его.

Стоит отметить, что социологические опросы предсказывают победу Ле Пен в первом туре, но неминуемое поражение во втором.