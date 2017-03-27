Чебоксары, 27 марта, 2017, 17:38 — ИА Регнум. В Чувашию возвращается зима. 28 марта в связи с прохождением волнового циклона ожидаются обильные осадки, мокрый снег, а 29 марта в регион начнет поступать арктическая воздушная масса, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Зима в Чебоксарах

В это время столбики термометров остановятся возле нулевой отметки. По прогнозам, ожидается снег и метель. 30 марта станет еще холоднее: в ночные часы воздух остынет до …-8…-13 градусов мороза. 31 марта под влиянием восточной периферии антициклона осадков не ожидается, выглянет солнце. В первые дни апреля атмосферные фронты ныряющего североатлантического циклона снова принесут снегопады при температуре воздуха 0…-5 градусов мороза.

Владимир Михайлов отмечает, что весна в этом году началась намного раньше климатических сроков. С 9 февраля в Чебоксарах не было ни одного дня со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы. В некоторые дни погода опережала календарь на 1,5 месяца и соответствовала началу апреля. Ранняя весна — всегда затяжная и редко обходится без возврата холодов.

Напомним, ранее в Чувашии проснулись раньше обычного сурки. Они вышли из спячки в первых числах марта, хотя обычно просыпались во второй половине марта. Специалисты это связывают с тёплой ранней весной, которая соответствовала началу апреля.

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