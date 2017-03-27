Калуга, 27 марта, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Шесть случаев отравления угарным газом, пять из которых, по данным главного управления МЧС по Калужской области, закончились смертельным исходом, произошли в марте 2017 года в калужском регионе. Об этом заявил 27 марта на заседании областного кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Органам местного самоуправления поручили повести активные проверки внутриквартирного газового оборудования. В частности, губернатор области Анатолий Артамонов призвал руководителей муниципалитетов незамедлительно повести работу по недопущению аварийных ситуаций, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Проверки намерены проводить с привлечением управляющих компаний, ТСЖ, общественности, а также с проведением широкой информационно-разъяснительной работы в местных средствах массовой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 88 случаев отравления угарным газом, три из которых закончились летальным исходом, произошло в 2016 году в Калуге. Всего в Калуге газифицировано 3747 многоквартирных домов на 136 746 квартир.

Отметим, что у 70% жителей Калуги нет договоров на обслуживание с газоснабжающими организациями.

В конце 2016 года комиссии, в состав которых также вошли специалисты АО «Газпром газораспределение Калуга», обследовали 276 квартир, где выявили 82 факта нарушений подключения и эксплуатации газового оборудования. В основном речь идет о неблагополучных семьях.