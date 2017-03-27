В Калужской области обещают остановить вал отравлений угарным газом
Калуга, 27 марта, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Шесть случаев отравления угарным газом, пять из которых, по данным главного управления МЧС по Калужской области, закончились смертельным исходом, произошли в марте 2017 года в калужском регионе. Об этом заявил 27 марта на заседании областного кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM
Органам местного самоуправления поручили повести активные проверки внутриквартирного газового оборудования. В частности, губернатор области Анатолий Артамонов призвал руководителей муниципалитетов незамедлительно повести работу по недопущению аварийных ситуаций, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Проверки намерены проводить с привлечением управляющих компаний, ТСЖ, общественности, а также с проведением широкой информационно-разъяснительной работы в местных средствах массовой информации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 88 случаев отравления угарным газом, три из которых закончились летальным исходом, произошло в 2016 году в Калуге. Всего в Калуге газифицировано 3747 многоквартирных домов на 136 746 квартир.
Отметим, что у 70% жителей Калуги нет договоров на обслуживание с газоснабжающими организациями.
В конце 2016 года комиссии, в состав которых также вошли специалисты АО «Газпром газораспределение Калуга», обследовали 276 квартир, где выявили 82 факта нарушений подключения и эксплуатации газового оборудования. В основном речь идет о неблагополучных семьях.