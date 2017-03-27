Москва, 27 марта, 2017, 17:44 — ИА Регнум.



Парад физкультурников в Москве, СССР. 1956

Десять физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), в том числе два с бассейном и один с катком, появятся в столице, заявил руководитель департамента по конкурентной политике (ДКП) города Москвы Геннадий Дегтев, сообщает 27 марта портал ведомства.

«Интерес инвесторов к строительству физкультурных центров в черте Москвы сохраняется. Даже в непростой 2016 год четверть сданных в аренду под застройку участков пришлась на ФОКи. С начала этого года реализовано два участка под физкультурно-оздоровительные комплексы на юго-западе и юге Москвы. Причем на торги заявляются как профильные спортивные организации, так и строительные компании», — уточнил чиновник.

В виду такого интереса к спортивным объектам со стороны бизнеса руководство Москвы предложило инвесторам построить ФОКи еще в шести административных округах столицы. В частности, три спортивных комплекса планируется возвести на северо-западе города, причем два из них — на улице Юровская, а еще один должен появится в районе Куркино. На юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино возведут спортивный комплекс с бассейном. Также два спорт комплекса появятся на Западе Москвы в районе Ново-Переделкино, один из них будет с катком.

А вот жителям района Царицино обещают построить семиэтажный спорткомплекс с бассейном и гаражом. В районе Внуково спортивный объект планируют совместить с торговыми помещениями. Торги на земельные участки под строительство ФОКов, в ДКП намерены провести в апреле-мае 2017 года.

Читайте также: Территорию водной станции «Труд» в Москве застроили элитными таунхаусами

В свою очередь отметим, что ранее активисты ОНФ проверили уже построенные по программе «Спорт Москвы» спортивные объекты, и выяснили, что в них разместились торговые центры, офисы и фитнес клубы бизнес-класса.

Началось все с того, что член ОНФ, муниципальный депутат Таганского района Илья Свиридов выяснил, что здание по адресу Рогожский вал, д. 11, стр. 2, которое в 2012 году на публичных слушаниях было поддержано жителями района как проект под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), в 2016 г. оказалось выставленным на продажу как объект свободного назначения. Обратившись в департамент физической культуры и спорта Москвы с просьбой разъяснить, в рамках каких программ было построено здание ФОКа на Рогожском валу и по каким адресам в городе возводятся аналогичные объекты.

Илья Свиридов выяснил, что по указанному адресу должен находиться физкультурно-оздоровительный комплекс. Чиновники также указали адреса еще четырех зданий построенных за последние два года, которые строились как спорткомплексы. Поскольку они находятся в непосредственной близости от жилых домов, по ним проводились общественные слушания. Жителей информировали, что планируется строительство именно ФОКов.

Общественники проверили все здания, которые находятся по этим адресам, и выяснили, что на улице Братиславской расположился торговый центр, на Ленинградском шоссе находится большой торговый комплекс, где помимо магазинов есть фитнес-клуб бизнес-класса. В здании на 1-м Нагатинском проезде расположены офисы и фитнес-клуб верхней ценовой категории. В комплексе на улице Суздальской, который должен был начать работу в 2016 г., еще не завершены отделочные работы.

В правительстве Москвы, общественникам объяснили, что знают о фактах нецелевого использования зданий и сложившейся ситуацией очень обеспокоены. Однако контракты на строительство были составлены так, что они позволяют лишь наложить штраф, но воспрепятствовать эксплуатации здания не по назначению они не могут. Штрафы по сравнению с прибылью от здания в качестве торгового центра столь незначительны, что коммерсанты их охотно оплатят, продолжая получать прибыль от работающих магазинов.