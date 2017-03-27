Калуга, 27 марта, 2017, 17:14 — ИА Регнум. 1865 проверок на площади более 101 тыс. гектаров земли сельскохозяйственного назначения провели в 2016 году органы муниципального земельного контроля Калужской области. Материалы по 478 проверкам, а это 24 тыс. гектаров плодородных угодий, переданы в земельный надзор для дальнейшего рассмотрения. Об этом 27 марта на заседании регионального правительства заявил министр сельского хозяйства области Леонид Громов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

По его словам, ревизии подвергли порядка 11,9% пахотных земель региона. Общая сумма штрафов на нерадивых земельных пользователей составила 4 млн рублей.

Результатом работы стало повышение эффективности администрирования земельного налога, составляющего наиболее стабильную часть налоговых поступлений муниципальных образований. УФНС России по Калужской области дополнительно начислено земельного налога на сумму около 11 млн рублей.

«Вся земля, 100% земельных угодий должны проходить ежегодную проверку по поводу качества ее использования. В стране вся земля должна проверяться ежегодно. Независимо от того малый это, средний или крупный бизнес. Используешь землю эффективно — для тебя никакой ответственности не наступит. Только спасибо скажут. Это общенародное богатство, земли у нас больше нет», — сказал на заседании губернатор области Анатолий Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее власти области выкупили угодья, принадлежащие кинорежиссеру Андрею Кончаловскому. За ферму и 3 тыс. личных гектаров земли он получил 50 млн рублей.

Напомним, в 1997 году кинорежиссер приобрел землю в Мещовском районе Калужской области. Он намеревался разводить элитные породы крупного рогатого скота, однако агробизнес не заладился. Изначально Кончаловский планировал продать ферму за 66 млн рублей, но сделка сорвалась. В результате хозяйство вместе с землей предложили выкупить самой Калужской области.