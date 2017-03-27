Астрахань, 27 марта, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Эксперты настаивают на принятии отдельного закона, направленного на защиту западных подстепных ильменей — системы озер дельты Волги, мест нереста рыбы, кроме того, предлагается разработать программу оздоровления бесценных мест нереста и представить ее в правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта. Одновременно Росрыболовство до конца 2017 года проведет ревизию всех дамб в Астраханской области.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Проход воды в ильмени

Проверка дамб

Эксперты обратили внимание на проблемы — огромное количество несанкционированных дамб, федеральные дороги перекрыли водотоки, часть воды отводят сельхозпроизводители, говорят и об ущербе от рыбоводов. Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин признал, что проблема с водой есть. Нужно провести комплексное обследование ильменей — в 1913 году проводили в последний раз их полное обследование. «Первое — провести оценку эффективности рыбоводных хозяйств, второе — необходимо провести ревизию дамб — сколько, на какие есть документы. Также необходимо создать рабочую группу по западным подстепным ильменям», — предлагает он. «Нам нужно идти к программе оздоровления ильменей и представить в правительство РФ», — резюмировал Ашарин.

Нерадивые пользователи

В свою очередь замглавы службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергей Крылов обратил внимание на вопрос осушения ильменей уже выданных в пользование. «Один из пунктов приказа Минсельхоза N 235 указывает на возможность осушения ильменей, чем нерадивые пользователи и пользуются», — сказал он, отметив необходимость проверить приказ на соответствие федеральному законодательству.

В ходе обсуждения представитель Федерального агентства по рыболовству Елена Федосеева предложила инициировать разработку нормативного правового акта, определяющего порядок досрочного расторжения договора пользования рыбоводным участком с недобросовестным пользователем.

Аквакультура и закон

Президент Ассоциации «Астраханьрыбхоз» Елена Чертова указала на то, что под рыбозаводство отдаются тупиковые ильмени. «Есть многолетний опыт эксплуатации ильменей. Закон об аквакультуре не предусматривает выращивание арбузов. Контролирующие органы, приходите, и если пользователь нарушает, договор должен быть расторгнут», — сказала она. Чертова напомнила, что в 2017 году начинается правоприменительная практика нового закона об аквакультуре. «Только 1% ильменей используется под аквакультуру. Рыба запускается и облавливается, кому от этого вред?» — рассуждает она

Закон о дельте

«Мы хотим внести закон о дельте Волги, западных подстепных ильменях», — заявил глава комиссии по экологической безопасности зоны западных подстепных ильменей Астраханской торгово-промышленной палаты Владимир Андросов. По его словам, следует прописать, что «любой участок заливаемый паводковыми водами является водным объектом, запретить строительство дамб, насыпей, сооружений, препятствующих протоку и разливу воды за исключением защиты населенных пунктов и жизненно важных объектов». «Приоритетом использования ильменей должно стать использование в качестве основных нерестилищ в дельте Волги. На их территории должна быть запрещена любая хозяйственная деятельность», — отметил эксперт.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Проход воды в ильмени

В одни руки?

Водный объект должен находится в одних руках — от организации паводка до мониторинга, расчистки русел. «Здесь стык интересов. Единый управленец данного природного объекта был бы разумен», — указал первый за главы МО «Лиманский район» Константин Черников. «Почему мы не можем создать дирекцию по западно-подстепным ильменям? — предложил он.

В ходе обсуждения руководитель Нижне-Волжского бассейново водного управления Федерального агентства водных ресурсов Анатолий Быков высказал ряд аргументов против создания отдельного органа по проблемам западных подстепных ильменей — должны подключаться все. «Если обеспечим нерест, но не обеспечим питьевой водой — это разумно?». «Подать воду раньше или позже в интересах одного водопользователя неправильно, следует межведомственной группой выработать такое решение, чтобы были меньшие потери для всего народного хозяйства в целом», — полагает он.

Быков предлагает вернуться к созданию рабочей группы по восстановлению работы ильменей и, «возможно, ее участники придут к решению создать единый орган — предложение нужно проработать и оценить реальность», считает он. Группа должна выработать программу восстановления ильменей. «Весь каскад регулируется по приоритетности: первое — это обеспечение населения питьевой водой, второе — экология и дальше пошли рыбное хозяйство, сельское хозяйство, энергетика. Исходя из этих принципов ведется регулирование каскадов. А то пошли досужие разговоры, кому-то захотелось сделать правильное регулирование — сделали правильным», — подчеркнул Быков

Статус ильменей

Статус озер в западной части Волги не закреплен законодательством, указал начальник отдела водных ресурсов по Астраханской области Юрий Брынцев. «Сведений об ильменях в реестре нет», — констатировал он. «Мы не знаем количество таких водных объектов, водосборных площадей, мы не знаем, кто из них тупиковый, а кто не тупиковый», — сказал он, что эти сведения должны быть представлены Росгидрометом. «В настоящий момент решение о границе рыбохозяйственного участка они определяются по границам водных объектов. Если нет границ водных объектов, как определялись, тупиковый ильмень или нет. К сожалению, у нас сейчас все в одном органе — в Минсельхозе — они сами определяют границы участков, они сами определяют водный объект или нет, они сами определяют тупиковый он или не тупиковый, как это назвать — самоуправство или вакханалия — решайте сами», — заключил он.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Гидросооружение — незаконная дамба

Не все в законе прописано

Создать красивый орган и получить деньги — одно, но нужно выбрать путь, по которому предстоит двигаться, отметил директор Астраханского государственного заповедника Николай Цымлянский «Решения должны быть завязаны за практику, к сожалению, не все в законе прописано, как в жизни происходит», — говорит он. Эксперт подверг критики практику прокладывания каналов, связывающих ильмени — вода идет в озера, промысловики моментально вылавливают рыбу, идущую на нерест. «Пройдет два-три года и будет катастрофа с добычей рыбы, если бы не паводок 2016 году, катастрофа наступила бы раньше», — констатировал он. «В 2017 году паводок начался вовремя, мы на своих территориях увидели качество нереста — в три раза лучше производительность нерестилища на наших территориях», — сказал Цымлянский.

Создается комиссия

По итогам совещания принято решение о создании межведомственнной комиссии по возрождению западно-подстепных ильменей, ее возглавил депутат Госдумы Леонид Огуль («Единая Россия»). «Надо возродить работу группы… Закон об аквакультуре не должен идти во вред природе. Понятно, что рыбопроизводство, импортозамещение, но мы можем потерять очень многое», — сказал он.

Комментируя предложение о создании госпрограммы по ильменям, Огуль заявил, что «в 2017 году она на финансирование не выйдет».» Еще предстоит проанализировать законодательную базу, есть пробелы, нестыковки между ведомствами», — отметил парламентарий.