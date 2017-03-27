Ярославль, 27 марта, 2017, 16:46 — ИА Регнум. В Переславском районе Ярославской области около села Новоселье найдено тело пропавшего в октябре 2016 года солдата-срочника Артема Тетерина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Ярославскому гарнизону Западного военного округа.

Pixabay.com Пряжка

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в части рядовой прослужил 4 месяца, а затем пропал. Молодого призвали в армию после окончания вуза. Матери он жаловался на дедовщину.

«Как я выяснила, в части был проем, через который можно было беспрепятственно уйти. Сослуживцы утверждают, что он пошел лесом в магазин за сигаретами. Но он у меня не курит. Одно из моих предположений, что он просто заблудился, со зрением минус 4 это возможно. Но меня крайне настораживали его последние отзывы о службе. Например, он рассказывал, что от посылки, которую я ему отправила, ему ничего не досталось», — рассказывала тогда мать солдата Ольга Тетерина.

Артема искали несколько дней, но не нашли, по факту самовольного оставления части возбудили уголовное дело.

«Да, действительно тело нашли. Сейчас проводится доследственая проверка, которая может длиться от 3 до 30 дней. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в военном следственном Управлении Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу.