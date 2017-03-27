Вильнюс, 27 марта, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Власти Литвы критикуют за принятие мигрантов и их интеграцию. Хотя министр внутренних дел страны Эймутис Мисюнас уверяет, что потоки миграции в ЕС контролируются, послышались предложения, что Литва должна принять не 1105 беженцев, а 20 тысяч, пишет литовский портал Alfa.lt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Парламентский Комитет по иностранным делам уже интересовался вкладом Литвы в решение миграционного кризиса ЕС. По словам Мисюнаса, в 2016 году потоки миграции в Европу, по сравнению с 2015 годом, контролировались. Недавно посетивший с рабочим визитом Грецию министр рассказал, что сотрудничество со страной будет продолжаться. Он сказал, что пообещал министру миграции Греции Янису Музаласу сосредоточить силы для переселения мигрантов из этой страны. Правда, по его словам, возникают несогласия с Италией.

«Мы публично заявляли, что будем стремиться переселить семьи, людей, владеющих языками, людей со специальностями. Конечно, нам не всегда везет с такими приоритетами. (…) Греки на самом деле позволяют придерживаться приоритетов, мы можем получить данные, выбрать, поговорить с людьми, представить всю информацию о Литве. Я ознакомился с информацией о Литве, которая предоставляется беженцам, например, сколько стоит хлеб или какая здесь зарплата. Итальянцы же не разрешают нам придерживаться приоритетов, они говорят: или берите то, что есть, или вообще не дадим. Сейчас мы получили информацию из посольства Италии о том, что они все-таки готовы сотрудничать и разрешить выбирать по нашим приоритетам. Сейчас прибыли 8 беженцев из (лагерей в — прим. ИА REGNUM ) Италии. Согласовывается визит в Италию, планируется сделать деятельность более активной», — пояснил Мисюнас.

Правда, найти беженцев, которые хотели бы переехать в Литву, будет непросто — в этом уверен и сам министр. Он рассказал, что страна была готова принять 10 беженцев из Италии, но двое мигрантов, узнав, что летят в Литву, сбежали.

Литва обязалась принять 1105 беженцев, но сейчас приняла 262 мигранта: 229 из лагерей в Греции, 8 из Италии и 25 из Турции. Однако почти половина из них — 181 — сбежали в другие страны.

На заседании парламентского комитета по миграции в ответ на эту информацию послышались предложения повысить квоту. Такую идею высказала член Сейма Аушрине Армонайте. По ее словам, если бы Литва захотела, она бы приняла намного больше мигрантов. «Смешно, когда мы говорим о восьми переселенных беженцах. Мы могли бы предложить проживание 20 тыс. человек, нужно только захотеть», — сказала Армонайте.

По словам политика, нужно принять часть вызовов и обязательств, которые принимают другие страны, а также всех людей, которые просят предоставить им убежище, а не только тех, кто нужен Литве. «Не нужно говорить, что мы здесь моем руки, что сюда никто не хочет ехать, что наши жители не хотят, чтобы к нам кто-то приезжал — это не так. Не все избиратели такие», — подчеркнула Армонайте.

Такое высказывание вызывало волну критики и обвинений. Посыпались вопросы, откуда взять деньги на их обучение и содержание. Было сказано, что установленное количество беженцев — оптимальное по экономической и интеграционной способности.

По словам Мисюнаса, самым главным приоритетом Литвы остается безопасность жителей: «Мы точно нигде не говорили, что хотим принять больше беженцев. Установлена такая квота, которая подтверждена. Нас никто ни о чем большем не просит. Мы должны сделать то, что у нас просят сейчас, и выполнить установленную квоту».

На просьбу прокомментировать подобные инициативы Армонайте, политолог Университета Миколаса Ромериса Рима Урбонайте ответила порталу Alfa. lt, что, в первую очередь, нужно анализировать ситуацию, а такое заявление необоснованное и не опирается ни на какие факты и доказательства. «В этом случае первый вопрос, который возникает: есть ли у нас вообще механизм принятия беженцев. Если у нас его нет, (а его у нас нет) возникает вопрос: как мы примем такое количество человек? Важен не только сам механизм, как мы это делаем, но и вопрос финансирования. Найдем ли мы деньги, чтобы принять столько людей? Другой вопрос, каких людей мы хотим принять, потому что мигрант мигранту рознь. Другими словами, будем ли мы проводить отбор, и если да, какими будут принципы и критерии отбора. Эта идея — только идея, и она вызывает много вопросов. Хотя мы знаем, что взгляд общества на мигрантов больше негативный, чем позитивный, политики должны всегда представлять очень четкие механизмы, а не только идеи, которые не опираются на доказательства или, по крайней мере, на желаемые результаты», — пояснила профессор Урбонайте. По ее словам, в первую очередь нужно поработать с обществом и взглядом общества на приезжих и мигрантов.

Министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис заявил, что процесс интеграции в Литве остаётся чрезвычайно сложным: беженцам трудно выучить литовский язык, найти жилье и работу, а трудоустроившись — содержать семью (зарплаты низкие, семьи большие, женщины чаще всего не работают).

Напомним, министерство соцзащиты и труда инициирует пробный проект, согласно которому семьи беженцев, по поводу статуса и видов на жительство которых у Департамента миграции не возникает никаких сомнений, будут заселяться сразу в арендуемое жилье в самоуправлениях (без интеграционного периода в центре временного содержания мигрантов под Каунасом, в Рукле), где им будут предоставлены все необходимые услуги и курсы обучения.

В общем контексте всех стран Литва занимает пятое место по выполнению своих обязательств в этой сфере. На переселение одного человека из Греции или Италии выделяется около 1150 евро, из Турции — около 4200.