Ереван, 27 марта, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян принял сегодня, 27 марта, сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Mfa.am Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в Ереване

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД Армении, сопредседатели Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Ричард Хогланд (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик представили итоги состоявшихся ранее в Баку встреч.

«Стороны обсудили шаги, направленные на продвижение процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, необходимость реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сопредседатели Минской группы в начале марта совершили визит в Баку.

Тогда же главы МИД Армении и Азербайджана заявили о срыве переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта сегодня не ведутся потому, что новой апрельской агрессией Азербайджан нанес очень серьезный удар по Арцаху (Карабаху — ИА REGNUM ), — сказал Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Коциаси в Ереване 10 марта.

Налбандян также отметил, что что Азербайджан отказывается от реализации договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.

«В настоящий момент переговоры с Арменией приостановлены. Мы предложили продолжить субстантивные переговоры, однако армянская сторона не пошла на это. 2 апреля в Армении пройдут парламентские выборы. Мы также предлагали продолжить переговоры после этой даты», — сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время выступлении в Дипломатической академии МИД России 8 марта.

Между тем на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск установилось относительное затишье.

Как 27 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства обороны НКР, ВС Азербайджана 26 марта и в ночь на 27 марта нарушили режим прекращения огня около 40 раз. «Противник произвел более 340 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра», — уточнили в ведомстве.

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Пока стороны нагорно-карабахского конфликта взяли тайм-аут и пытаются прийти к общему знаменателю по поводу продолжения переговоров, из Армении и Азербайджана звучат заявления, которые, как принято считать, делаются в основном для внутреннего пользования.

«В прошлом апреле мы отбросили нарушившего международные договорённости противника по всем направлениям, мы провалили их планы, мы совершено разгромили их в информационной войне этих дней, мы в течение года так укрепили границу и вооружили армию, что сегодня наша передовая линия стала почти неузнаваемой. Сегодня наши парни следят за движением противника уже на глубине его территории. Сегодня по всем направлениям территории алчущего войны соседа, вплоть до самых важных инфраструктур, направлена сверхсовременная мощная ударная сила. И сегодня верховный главнокомандующий вооружёнными силами Армении даже глазом не моргнёт, отдавая, в случае необходимости, приказ о нанесении залпового удара «Искандером». И это в соседней стране очень хорошо знают», — заявил 25 марта президент Армении Серж Саргсян, находящийся с рабочим визитом в Нагорном-Карабахе.

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