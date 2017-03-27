Чебоксары, 27 марта, 2017, 23:59 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Заседание Ассоциации законодательных органов власти регионов Поволжья

Школьный скандал — удар по главе

Скандал в столице Чувашии, разразившийся в системе обязательного медицинского страхования, может затмить историю 20-летней давности, когда всё руководство фонда ОМС пошло под суд. На этот раз в центре внимания оказалась гендиректор страховой компании «Чувашия-Мед» Ирина Клементьева, занявшая эту должность всё те же 20 лет назад. Она же — глава Чебоксар — председатель столичного горсобрания депутатов. Она же — лидер столичных единороссов. Она же — член президиума прославленной на всю страну республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» и председатель женсовета города Чебоксары. История, начавшаяся со школы в центре Чебоксар, может иметь самые серьёзные последствия для всех этих структур и лично для Клементьевой: прокуратура начала масштабную проверку.

А началось всё с родительской жалобы: руководство чебоксарской гимназии №4, где классы переполнены и дети учатся в две смены, передало в аренду помещения компании «Икар-1», которая принадлежит супругу Клементьевой. Фирма прямо в школе (!) должна была оказывать услуги по диагностике и лечению зрения (!только?), в том числе, вероятно, за счёт средств обязательного медицинского страхования. Эта информация произвела эффект разорвавшейся бомбы: инцидент обсуждает родительская общественность, которая годами пытается запихнуть своих детей в одну из лучших школ города, свои офисные метры отмеряют предприниматели, собственные квадраты считают избиратели. А ведь не прошло и полугода, как Клементьева стала градоначальницей и крупным столичным единороссом.

Cap.ru, горсобрание Чебоксар Ирина Клементьева с коллегами

Прокуратура Ленинского района Чебоксар сообщила, что по итогам проверки было выявлено, что «согласована аренда между гимназией №4 и ООО «Икар-1» о том, что компания будет арендовать на первом этаже помещение общей площадью порядка 75 кв. метров». «С той целью были проведены определённые ремонтные работы — в частности, кабинет разделили на две части. Они медицинскую деятельность не начали, поскольку у них лицензии не было, лицензия была на стадии подготовки, открытие кабинета планировалось весной. Компания хотела предоставлять услуги по проверке зрения и его аппаратного лечения. По итогам проверки было внесено предостережение в адрес директора гимназии №4 о том, что в данном случае будут ущемлены права обучающихся. Аренда не состоялась после вмешательства прокуратуры Ленинского района: выдано предостережение, которое удовлетворено, нам предоставили соглашение о расторжении этих договорённостей», — говорят в надзорном ведомстве.

В прокуратуре Ленинского района также отмечают, что школа рассчитана «на гораздо меньшее число учащихся, но в связи с тем, что было много желающих обучаться, в гимназии набирают классы с нарушением санитарных норм». В этой части прокуратура возбудила административное производство в отношении директора.

Местные СМИ сообщали, что компания «Икар-1» принадлежит Александру Решетову — супругу Ирины Клементьевой (название представляет собой аббревиатуру имён четы) и оказывает населению медицинские услуги, которые в том числе оплачиваются компанией «Чувашия-Мед» за счет средств обязательного медицинского страхования. Также отмечалось, что данная фирма является одним из активных поставщиков госзакупок для компании «Чувашия-Мед» и выступает учредителем медицинского центра «Берегиня» в Чебоксарах.

Как сообщается на сайте страховой компании «Чувашия-Мед», с 1992 года «Чувашия-Мед» является правопреемником МУП «Страховая больничная касса г. Чебоксары»: Клементьева директорствует здесь 20 лет, с 1997 года. В биографии, опубликованной на сайте городского собрания депутатов Чебоксар, отмечается, что «Клементьева И.В. грамотный, целеустремленный, нацеленный на достижение высоких результатов руководитель». О чём свидетельствует получение в 2015 году сертификата соответствия. «По результатам сертификации генеральному директору АО «СК «Чувашия-Мед» И. В. Клементьевой вручен эксклюзивный золотошвейный диплом в номинации «Золотой руководитель», — отмечается в справке.

Между тем наблюдатели уже запутались в подсчётах, сколько же «общественных» должностей занимает Ирина Клементьева. Помимо её работы на непрофессиональной (бесплатной) основе на посту главы Чебоксар и руководящей должности в политсовете городских единороссов, она является членом межведомственной комиссии по ценообразованию на медицинские услуги, членом правления Территориального фонда ОМС Чувашии, председателем Ассоциации страховых медицинских организаций Чувашии, председателем городского отделения общественной организации «Чувашский республиканский Совет женщин».

Спикеры и кадровые перетряски

Чувашию посетили спикеры законодательных органов власти регионов Поволжья, которые провели здесь заседание своей ассоциации. Первоначально планировалось, что мероприятие состоится в Марий Эл, но «по объективным причинам» заседание «в марийских лесах» перенесено на июнь. Главных законодателей округа приняла Чувашия, которая своеобразно подготовилась к мероприятию, проведя массовые кадровые перестановки. Гости остались под впечатлением, обсуждая не только запланированные в повестке вопросы, но и кадровую политику в регионе.

Поводом для встречи законодателей стали вопросы патриотического воспитания и обращения с отходами. Заместитель приволжского полпреда Игорь Паньшин, подводя итоги военно-патриотической работы, акцентировал внимание на том, что в Поволжье наблюдается тенденция сокращения финансирования программ патриотического воспитания. Кроме того, пока не все регионы выполнили поручение президента Владимира Путина о принятии региональных целевых программ патриотического воспитания в увязке с соответствующей федеральной программой. Ещё одна актуальная проблема — отсутствие методического содержания кадетского образования. К примеру, не разработаны специализированные учебные программы, нормы продовольствия и вещевого довольствия для кадетских учреждений: «В результате возникает неравенство в обеспечении довольствия детей, получающих специальное кадетское образование в разных регионах».

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ИА REGNUM Заседание Ассоциации законодательных органов власти регионов Поволжья

Законодатели также обсудили вопросы обращения с отходами, которые «частично урегулированы действующим законодательством». Один из правовых пробелов касается обращения с медицинскими отходами: они содержат «потенциально опасные организмы», которые могут привести к инфицированию человека и загрязнению компонентов окружающей среды, поскольку «длительность выживания патогенных микроорганизмов достаточно велика». Однако отсутствуют требования для получения лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению медицинских отходов, оформлению паспортов отходов, нормативов их образования и лимитов размещения. На медицинские отходы не распространяются требования по уплате за негативное воздействие на окружающую природную среду.

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Отметим, обычно накануне крупных событий и визитов высоких гостей избегают информповодов, имеющих негативных оттенок или признаки социальной нестабильности. В этом смысле Чувашия удивила, проведя накануне заседания серию кадровых перетрясок, о чем первым делом узнали спикеры, приехав в республику. Напомним, в администрации главы Чувашии покинули должности два заместителя руководителя: Лариса Арсентьева перешла работать первым замминистра труда и социальной защиты вместо Елены Сапаркиной, назначенной детским омбудсменом, Сергей Вязовский назначен главой Гостехнадзора. В администрацию главы Чувашии вернулся Николай Каргин, получив пост первого замруководителя. Новым главой Минздрава стал главный врач «Городской стоматологической поликлиники», депутат Госсовета Владимир Викторов. Помимо этого, стало известно о том, что уполномоченный по правам человека в Чувашии Юрий Кручинин, чьи полномочия истекают осенью 2017 года, попросился в досрочную отставку. Это место прочат главе Мининформполитики Александру Иванову. Напомним, в феврале сложили полномочия глава Минтранса Михаил Резников и глава Минздрава Алла Самойлова.

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Россию и Украину мог бы сплотить футбол

Практически вне официального внимания остался визит в Чувашию одного из самых известных футбольных тренеров России, знаменитого футболиста, депутата Госдумы России Валерия Газзаева. Он посетил республику по приглашению своих коллег по фракции «Справедливая Россия» Анатолия Аксакова и Олега Николаева. На стадионе «Труд» он встретился с участниками открытого зимнего первенства по футболу среди ветеранов города Чебоксары, на стадионе «Олимпийский» — с участниками финальных игр турнира по футболу среди дворовых команд Чебоксар. На встрече с тренерским составом и инициаторами возрождения футбола в Чувашии, которая прошла под председательством главы Минспорта Сергея Шелтукова, говорили проблемах развития футбола.

Chuvashia.spravedlivo.ru Валерий Газзаев раздал автографы всем желающим

«Валерий Газзаев поделился своим опытом работы в качестве футбольного тренера, видением путей выхода из кризиса, в котором оказался российский футбол. Он также рассказал о своей решающей роли, которую сыграл в реализации идеи создания объединенного чемпионата по футболу между командами России и Украины. Она к 2012 году стала приобретать реальные очертания. Однако политически события, которые развернулись на Украине, не дали ее осуществить. «Если бы нам удалось провести объединенный чемпионат, — заявил прославленный тренер, — сейчас на Украине не было бы такой острой ситуации», — говорится в новости, опубликованной по итогам визита.

Напомним, неделей ранее в Чувашии по приглашению справороссов побывал легендарный биатлонист, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, который выступил на митинге в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России.

Мэр идёт в народ

В Чебоксарах диалоги власти с народом становятся привычным явлением. Не успели остыть обсуждения после недавней открытой встречи с жителями главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, как через неделю сити-менеджер выходит на прямую линию с горожанами. Оба формата общения в Чебоксарах используются уже несколько лет, и спрос на них растёт. Встречи вне кабинетов проходят с аншлагом, позволяя взглянуть друг другу в глаза, «пощупать» и прощупать чиновников, но главное — снять эмоциональное и социальное напряжение, что в кризис может быть важнее, чем любая переписка. Телефонное общение с жителями носит, как правило, более предметный, детализированный характер, обнажая недоработки власти и текущую проблематику, а также давая реакцию с мест на реализуемые проекты и инициативы.

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Забастовщиков оправдывают

В Чувашии продолжаются судебные разбирательства вокруг «Чувашавтотранса», где несколько месяцев не выплачивается зарплата. Прокуратура подала заявления о взыскании задолженности за ноябрь и декабрь 2016 года в пользу более 200 работников канашского филиала. По состоянию на 22 марта, рассмотрено и удовлетворено 125 заявлений (на общую сумму 3 млн рублей), 79 находятся на стадии рассмотрения. Кроме того, суд оправдал двух работников предприятия, которые стояли с плакатами на уличной депутатской встрече в Чебоксарах: им инкриминировали групповое пикетирование, суд прекратил дела за отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, работники «Чувашавтраторанса» уже дважды выходили на забастовку. В обоих случаях забастовки связаны с длительной невыплатой зарплаты, заведено уголовное дело. Тогда заявлялось, что сумма задолженности превысила 60 млн рублей. Это стало темой митингов и протестных акций в Чувашии.

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Поручение от Топилина

Проблема «Чувашавтотранса» стала предметом обсуждения на межведомственной рабочей группе по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе регионов РФ. Заседание состоялось в Москве под председательством министра труда и социальной защиты Максима Топилина. «В адрес Чувашской Республики будут два поручения. Первое — до 1 апреля совместно с профсоюзом, руководством предприятия и отраслевым министерством провести встречу с работниками и подписать соглашение с предварительными сроками погашения долгов по заработной плате. Второе — до июня задолженность по зарплате должна быть закрыта», — сообщил на планерке в правительстве премьер-министр Чувашии Иван Моторин по итогам заседания. По его словам, выработан план мероприятий, предусматривающий поэтапное погашение задолженности по зарплате сотрудникам предприятия. Поставлена задача погасить долги до июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Максим Топилин пообещал «взять на контроль» ситуацию на «Чувашавтотрансе». «Попытаемся тему эту решить. И силовыми способами в том числе», — заверил на «правительственном часе» в Госдуме федеральный министр, отвечая на вопрос депутата от Чувашии Олега Николаева («Справедливая Россия»).

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Митинг 26-ого — запах крови

В отличие от протестных митингов работяг-водителей, несколько месяцев не получавших зарплату, митинг Навального в Чебоксарах напоминал хорошо организованное шоу со скандированием лозунгов, символическими атрибутами и молодыми лицами, которых «позвал интернет», как когда-то приглашал на флешмоб в мягких тапочках с мыльными пузырями. Примечательно, что митинг состоялся благодаря «Молодой гвардии», которая проводила у памятника Чапаеву экологическую акцию: сторонники Навального, получившие отказ в проведении митинга, просто присоединились к молодогвардейцам и перекричали их. По разным оценкам, акция собрала до 300 человек, среди которых было достаточно зевак и людей в штатском. Собственно, добавил раскрутке акции сам запрет: накануне социальные сети бурлили, правозащитники готовились отстаивать права и свободы участников, которых, по их мнению, обязательно должны были «повязать», открывались счета для благотворительных пожертвований на работу юристов. Вместе с тем МВД по Чувашии отчиталось, что не было составлено ни одного протокола.

«Здорово зажгли!» — рефлексировали участники и организаторы в сетях. «Дети почувствовали запах крови», — раздавалось в ответ от оппозиционеров со стажем. Так, лидер чувашских «Патриотов России» Владислав Солдатов считает, что прошедшая акция навальнеров — это только «запах крови», но как только почувствуют вкус крови, «как только вкусят — то сожрут, всю страну сожрут». «Своими действиями, или даже бездействием, власти вливают свежую кровь в протест. А потом найдётся какой-нибудь держиморда и будет хватать, пойдут репрессии в школах, вузах, — беспокоится политик. — Это интернет-поколение, которое не смотрит телевизор, совсем не смотрит, поэтому команда «не показывать» их не затрагивает. Их мобилизует интернет, причём хорошо. Даже атрибутику продумали: на фонаре болталась повешенная игрушка уточки: то ли на домик для уток в антиправительственном фильме намекают, то ли на символ города Чебоксар — утки есть на гербе чувашской столицы. А мы все хорошо помним, как в центре города на лестнице бара болталось повешенное чучело человека — а реакции властей так и не было».

Чиновники против коррупции

21 марта 2017 года в администрации города Чебоксары были задержаны начальник отдела транспорта и связи Денис Савельев и главный специалист-эксперт Елена Сорокина. Их подозревют в получении взятки. По данным мэрии, Савельев написал явку с повинной. В связи с задержанием двух чиновников, которые затем были уволены, глава администрации Алексей Ладыков объявил выговор своему заместителю по вопросам ЖКХ Герману Александрову. Потребовал от всех руководителей вести активную антикоррупционную работу в коллективах — в частности, провести антикоррупционные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

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