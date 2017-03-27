Санкт-Петербург, 27 марта, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Проходку двухпутного тоннеля на участке между строящейся станцией «Новокрестовская» и действующей станцией «Приморская» Петербургского метрополитена планируется завершить в конце июля 2017 года. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в ОАО «Метрострой».

Metrostroy-spb.ru Проходческий щит на станции «Новокрестовская»

В ночь с 26 на 27 марта специалистами предприятия было установлено двухтысячное кольцо в тоннеле, таким образом, проходка участка вышла на финишную прямую.

«Сооружение тоннеля ведётся круглосуточно и практически безостановочно за исключением технологических остановок для наращивания кабеля и конвейерной ленты», — отметили в пресс-службе «Метростроя».

Напомним, новый участок Невско-Василеостровской линии метро будет обеспечивать транспортную доступность стадиона «Санкт-Петербурга Арена» для болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года. Станция «Новокрестовская» строится на намывных территориях вблизи стадиона, больше известного как «Зенит-Арена». Ранее был проложен тоннель к «Новокрестовской» от будущей станции «Беговая».

Длина участка «Новокрестовская» — «Приморская» составляет 1969 м, из них 500 м уже пройдено. Скорость проходки составляет около 12−15 метров в сутки (7−9 колец). Как отмечают метростроевцы, геология подземной трассы однородная, с наличием небольшого количества валунов.

Одновременно на уже пройденных участках новой ветки ведутся работы по обустройству путевого хозяйства. На станции «Новокрестовская» продолжаются работы по бетонированию внутренних конструкций, на станции «Беговая» сооружаются внутренние конструкции станционного комплекса.

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Новый участок Невско-Василеостровской линии облегчит доступ на Крестовский остров для жителей и гостей Петербурга, а также свяжет Приморский район с действующей городской сетью метрополитена.