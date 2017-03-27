Москва, 27 марта, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Лучше других справляются со своими обязанностями градоначальники Москвы (Сергей Собянин), Салехарда (Иван Кононенко), Белгорода (Константин Полежаев), которые возглавляют группу из 25 лидеров рейтинга. Заслуживают хорошей оценки работы мэры городов — Сочи (Анатолий Пахомов), Абакана (Николай Булакин), Липецка (Сергей Иванов) — они в тройке «середняков». Хуже всего работают мэры Нижнего Новгорода (Сергей Белов), Горно-Алтайска (Виктор Облогин), Ярославля (Владимир Слепцов), которые идут первыми в группе 25 аутсайдеров. Таковы данные рейтинга мэров российских городов за первый квартал 2017 года, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Seryo93 Карта России

Объектами рейтинга являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинге не представлены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров. Все мэры поделены на три группы: в первой группе указаны 25 лучших, во второй градоначальники занимают с 26 по 63 места, третью группу замыкают 25 мэров, деятельность которых эксперты оценили негативно.

Согласно рейтингу, в I квартале 2017 года в оценке некоторых мэров необычно большое удельное значение приобрели факторы политические. Это связано, в первую очередь, со сменой региональных глав в целом ряде субъектов РФ, что повлекло резкие перемены в положении муниципальных руководителей.

Общее мнение экспертов по подавляющему большинству мэров носило в рассматриваемый период негативную направленность. Однако с чисто технической точки зрения, в таблицах рейтинга невозможно придать отрицательный тренд почти всем объектам исследования: при перемещении любого мэра вниз, обязательно другой мэр переместится вверх. Этим объясняется тот факт, что в некоторых случаях поднимались в рейтинге и те персонажи, работу которых экспертное сообщество оценивало негативно.

По мнению политолога, гендиректора компании «Социальное управление» Григория Казанкова, «если подвести итог уходящей зимы, в крупных российских городах она прошла без эксцессов. Существенных коммунальных катастроф не было. При том, что зима была довольно суровая особенно на Урале, в Сибири. Насколько это заслуга мэров или же удачное стечение обстоятельств — это вопрос».

А политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин считает, что «в преддверии неизбежной второй волны отставок губернаторов, которая ожидается осенью, в рамках президентской кампании, конфигурация развития событий во многом будет зависеть от мэров региональных столиц».

Первая группа рейтинга

№ ФИО мэра город субъект РФ 1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва город федерального значения Москва 2 КОНОНЕНКО Иван Леонидович Салехард Ямало-Ненецкий автономный округ 3 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич Белгород Белгородская область 4 МЕТШИН Ильсур Раисович Казань Республика Татарстан 5 ЯЛАЛОВ Ирек Ишмухаметович Уфа Республика Башкортостан 6 РЯШИН Максим Павлович Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский автономный округ 7 ХУЧИЕВ Муслим Магомедович Грозный Чеченская Республика 8 МООР Александр Викторович Тюмень Тюменская область 9 ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич Краснодар Краснодарский край 10 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Якутск Республика Саха (Якутия) 11 ГОРОБЦОВ Константин Михайлович Калуга Калужская область 12 СОКОЛОВ Александр Николаевич Хабаровск Хабаровский край 13 БЕРДНИКОВ Дмитрий Викторович Иркутск Иркутская область 14 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург город федерального значения Санкт-Петербург 15 ГРИШАН Юрий Федорович Магадан Магаданская область 16 ТУЛТАЕВ Петр Николаевич Саранск Республика Мордовия 17 ЛАДЫКОВ Алексей Олегович Чебоксары Чувашская Республика 18 КУШНАРЕВ Виталий Васильевич Ростов-на-Дону Ростовская область 19 АРАПОВ Евгений Сергеевич Оренбург Оренбургская область 20 ШОХИН Андрей Станиславович Владимир Владимирская область 21 ДЖАТДОЕВ Андрей Хасанович Ставрополь Ставропольский край 22 АКБУЛАТОВ Эдхам Шукриевич Красноярск Красноярский край 23 МАГДЕЕВ Наиль Гамбарович Набережные Челны Республика Татарстан 24 СЫСОЕВ Андрей Иванович Мурманск Мурманская область 25 СЕРЕДЮК Илья Владимирович Кемерово Кемеровская область

Как правило, эксперты «Национального рейтинга» достаточно критично относятся к работе Сергея Собянина (Москва) в качестве мэра, отдавая ему должное как политику федерального уровня. Однако тема пятиэтажек, на этот раз закономерно придала Сергею Семёновичу резкое ускорение в таблице исследования и даже сделала его лидером по итогам первого квартала 2017 года. Хотя «первотолчок» упомянутого ускорения связан не с действиями самого московского мэра, но с заявлением Владимира Путина, нежданно обратившегося к теме столичных хрущёвок. Президент посчитал целесообразным их снос, а не трудновыполнимую реинкарнацию. Именно с этого момента Сергей Собянин начал демонстрировать высокую активность буквально на всех профильных фронтах, начиная от законодательного (потребовалось урегулировать проблему сноса домов, не признанных аварийными). Некоторые эксперты отмечают, что и до означенного момента (даже до самого Сергея Семёновича) в Москве действовала вполне работоспособная программа по постепенному сносу хрущёвок. Другое дело, что слово, сказанное Владимиром Путиным, сразу придало процессу невиданную доселе динамику и элементы подлинно имперской грандиозности. Так или иначе, за последние месяцы ни одно событие, связанное с крупными городами РФ не сравнится с данным сюжетом по резонансу и масштабности. Часть экспертов ЦИК «Рейтинг» отнеслись к происходящему с большой долей скепсиса. Вполне резонны недоумения таких наблюдателей (особенно иногородних), обращающих внимание на то, что проблема хрущёвок отнюдь не является проблемой чисто московской. Более того, общий уровень в Белокаменной и так неприлично возвышается над таковым, чуть не большинства крупных городов России, не говоря о городах мелких. Посему в сложное кризисное время разумней не столько улучшать качество жизни «зажравшихся москвичей», сколько помогать более слабым и проблемным провинциальным муниципалитетам. Кроме того, предыдущий опыт столичных жителей порождает недоверие к обещаниям и гарантиям мэрии некоторых экспертов уже чисто «московского разлива». Их весьма беспокоит перспектива замены, пусть ветхих, пятиэтажек на плотно поставленные бок о бок друг к другу условные пятидесятипятиэтажки. Несомненным однако является то, что все фобии и опасения, связанные с обнародованными планами, пусть даже обоснованные, относятся к области предположений и предрассуждений. А вот демонстрация абсолютного доверия к Сергею Семёновичу со стороны Владимира Владимировича, связанные с озвученным проектом политические, бюджетные и прочие преференции, на которые может рассчитывать Москва и её мэр, носят вполне реальный и зримый характер.

Прочие новости, генерируемые столицей, как всегда обильны и разнонаправленны. Эксперты в частности отметили пуск в один день сразу трёх новых станций метрополитена. Незадолго до этого Сергей Собянин обнародовал планы строительства в ближайшие три года 30 таких станций и прокладку в городе 350 километров дорог. Состоялось открытие во всех поликлиниках Москвы отделений медицинской профилактики, позволяющих пройти диспансеризацию за 90 минут. Исследование международной компании Inrix, поставившее Москву «по пробкам» на второе место в мире после Лос-Анжелеса, у многих экспертов вызвало недоумение, связанное с его методикой. По их мнению, положение с автотранспортными коммуникациями и пробками в столице, действительно, плачевное, но сравнение их с калифорнийскими реалиями некорректно и неинформативно. Немалый резонанс вызвало появление на улицах города «шариатских патрулей». Ужасное впечатление произвела вздыбившаяся прямо у кремлёвской стены недавно уложенная плитка. Прорыв трубы, парализовал движение автотранспорта на Садовом кольце. Обрушение конструкций с жидким бетоном в одном из строившихся туннелей, к сожалению, не обошелся без человеческих жертв. Отмечены митинги жителей района Северное Измайлово против точечной застройки; сход в районе Ясенево против сноса гаражей и введения платных парковок; борьбу горожан за сохранение троллейбусов, как вида транспорта (в ещё большей степени, против застройки территорий бывших троллейбусных парков). Однако в глазах большинства экспертов, грядущее решение проблемы пятиэтажек перевесило повседневную, в том числе не самую оптимистическую, столичную информацию.

Несколько укрепил позиции Константин Полежаев (Белгород). Эксперты в основном отмечали положительные события, связанные с его работой в первом квартале нынешнего года. Одобрили наблюдатели планы по благоустройству рекреационных зон и набережных. Мэр лично анонсировал открытие через несколько месяцев первой очереди «Мастерславля» — города мастеров для детей. Детские «мастерские», расположенные на территории «Мастерславля» будут курироваться предприятиями-аналогами, что позволит детей привлечь к труду, станет неким мостиком между образовательной составляющей и профессиональной подготовкой. Константин Полежаев отметил, что приоритетными при выборе наполнения мастерских должны стать основные сферы жизни — пекарня, больница, пожарная часть, театр и т.п. Положительный резонанс имело распоряжение мэра о вручении стипендий 100 одарённым детям, проявившим себя в прошлом году. С интересом восприняты планы по созданию принципиально новой системы сбора бытовых отходов в районах индивидуальной застройки: вместо общих уличных мусорных баков, предполагается снабдить каждое домохозяйство индивидуальным контейнером, который нужно будет два раза в неделю выставлять на улицу. Уделили внимание эксперты масштабной проверке городских автобусов. Тут свою роль сыграла высокая степень раскрученности «автобусной» темы в региональных СМИ, особенно после сообщений властей Белгорода о нелегальных транспортных средствах, работающих на городских маршрутах. Отмечали наблюдатели масштабную работу мэрии по озеленению города и обнародованные планы благоустройства 180 дворов. В принципе, Константин Полежаев мог бы занять и более высокое положение. Этому помешал негативный резонанс, к которому привёл рейд регионального отделения ОНФ, катализатором которого послужили многочисленные жалобы жителей и водителей автотранспортных средств. Общественные проверки дорожного покрытия во многих районах выявили многочисленные проблемы. Особое возмущение вызвало нетерпимое положение («как после бомбёжки») в самом центре Белгорода, где расположено большое количество социально значимых учреждений и местных достопримечательностей.

Говоря о работе Ирека Ялалова (Уфа), многие эксперты отмечают, что оценивать её следует в контексте задач, которые поставил федеральный центр перед муниципалитетами. Во главе угла сегодня — оптимизация и сокращение бюджетных расходов. Соответственно, в рамках этой логики перед администрацией Уфы остро стоит задача обеспечения развития мегаполиса при уменьшении наличных средств.

Иреку Ялалову совместно с депутатами горсовета впервые за несколько лет удалось принять бездефицитный бюджет. Финансовая политика муниципалитета направлена на погашение уже имеющихся долгов. Такие кардинальные решения, безусловно, не могут быть осуществлены без издержек. Завершившаяся зима, сопровождавшаяся обильными снегопадами, продемонстрировала, что уфимской мэрии необходимо наладить более тесное взаимодействие с различными городскими организациями и, прежде всего, управляющими компаниями. Эксперты констатируют, что должного взаимодействия и совместных эффективных решений сезонной проблемы продемонстрировано не было. Как следствие, зима прошла под знаком во многом обоснованного недовольства горожан. Кстати, по сообщениям экспертов ЦИК «Рейтинг», в этой связи впервые в Уфе достаточно активно проявили себя социальные сети, которые стали своеобразными агрегаторами социального недовольства. Актуальность проблемы признал и глава Башкирии Рустэм Хамитов, заявивший о необходимости мэрии закупить дополнительное оборудование для уборки снега. Помимо этого, некоторые подчинённые сити-менеджера оказались замешаны в скандалах. И хотя Ирек Ялалов лично в данных историях не фигурирует, имиджевые издержки, так или иначе, он понёс.

В качестве плюсов работы администрации, наблюдатели отметили экономическую политику, и прежде всего, привлечение инвестиций. Уфа занимает лидирующие позиции среди российских мегаполисов по инвестированию средних и крупных предприятий в основной капитал. При этом активно развиваются механизмы государственно-частного партнёрства: более 90% инвестиций составляют частные средства в основной капитал.

В условиях дефицита бюджетных средств одна из главных задач мэрии — привлекать дополнительные инвестиции для развития инфраструктуры мегаполиса. На сочинском инвестиционном форуме в феврале 2017 было подписано концессионное соглашение о строительстве транспортного коридора «Восточный выезд из Уфы» (стоимость проекта более 72 млрд руб.). Это первый платный участок дороги на территории Башкортостана, который крайне необходим Уфе: он позволит улучшить экологическую и транспортную ситуацию в городе.

Благоприятное воздействие на экспертов оказали данные статистики. Подведённые итоги 2016 и показатели первого квартала 2017 свидетельствует о том, что доходная часть городского бюджета имеет устойчивую тенденцию к росту. Некоторые эксперты упоминают, как имиджево выигрышное для Ирека Ялалова событие, подписание меморандума о сотрудничестве между Уфой и Астаной. Статус городов-побратимов дает Уфе дополнительные возможности для развития процессов евразийской интеграции, в частности, в рамках анонсированного на уфимском саммите ШОС (июль 2015 г.) формата межрегионального сотрудничества R2R (регион с регионом).

За отчётный период Ирек Ялалов подтвердил репутацию уважаемого и авторитетного представителя сообщества мэров: он стал ассоциированным вице-президентом Союза российских городов. Тем не менее, отмеченные выше проблемы в городском хозяйстве привели к некоторому ослаблению его позиций в рейтинге.

Александр Моор (Тюмень) всегда относился к одним из наиболее уважаемых экспертами мэров России. Остался он в лидирующей группе и на этот раз. Правда, утратив в нём первую строчку и потеряв несколько позиций. Причиной данной пертурбации эксперты назвали целый ряд негативных событий. Был задержан при получении взятки руководитель тюменского «Водоканала». По версии следствия, он длительное время получал откаты за подписание актов выполненных работ.

Появление тюменской «пизанской башни» не только не привлекло в город новых туристов, но вызвало справедливое возмущение жителей многоэтажки, неожиданно накренившейся более чем на полметра. Они обвиняют городские власти в выгораживании застройщика, не желающего тратиться на реконструкцию здания. Дорожный коллапс, вызванный снегопадом, привёл к появлению 10-бальных пробок. Среди частных случаев, повлиявших на решение экспертов, следует отметить нападение на девушку и её собаку среднеазиатской овчарки. Негативный резонанс также имела информация о том, что двум детям потребовалась помощь врачей из-за вброса хлора в бассейне. Потенциально опасное происшествие, связанное с функционированием газовой службы, получило широкое освещение, особенно в социальных сетях. В ответ на жалобу тюменца на утечку газа в его доме, в течение суток не последовало никакой реакции профильной организации. Хотя правила безопасности требовали оперативного прибытия специалистов на место происшествия. Более того, горожанину было предложено самому заняться предотвращением возможной техногенной катастрофы. Кроме того, в рассматриваемый период прокуратура не допустила незаконную продажу коммерческой структуре памятника культурного наследия. Нельзя сказать, что эксперты акцентировали внимание только на негативной информации, поступающей из данного муниципалитета. Большинство из них посчитало серьёзным успехом объединение усилий двух организаций, снабжающих город теплом. В результате, по словам Александра Моора, мэрия отныне сможет осуществлять единую экономическую политику в сфере теплоснабжения и путём грамотных управленческих решений, добьётся увеличения объёмов и качества поставок тепла конечному потребителю. Так же наблюдатели отметили открытие в Тюмени новой детской школы искусств. Однако в целом по периоду доминировали отрицательные впечатления, и Александр Моор утратил несколько позиций.

По мнению многих экспертов, Юрий Гришан (Магадан) постепенно заслуживает всё большее доверие горожан. Импонирует его открытость к общению с жителями и представителями СМИ, способность смело говорить о городских проблемах. Подкрепило имидж мэра очищение от рекламных щитов телебашни — одного из символов города. Именно при Юрии Гришане возобновил работу и принял реальное участие в формировании городской среды Градостроительный совет. Заметным событием, вызвавшим серьёзный общественный резонанс, явилось создание первого на территории Магадана общественного совета в одном из городских посёлков. Ситуация во всех отраслях городской экономики остаётся контролируемой и стабильной. Особое значение имеет то, что зимний отопительный период проходил в Магадане достаточно спокойно и без сбоев. Положительно восприняли эксперты планы резко интенсифицировать в нынешнем году ремонтные работы дорожного покрытия в Магадане. В начале февраля 2017 года по решению Юрия Гришана был запущен городской электронный сервис «Открытый Магадан» — система электронных голосований для активных граждан. Этот проект в целом благожелательно был воспринят наблюдателями, что также способствует росту доверия к мэру. Качество услуг ЖКХ почти во всех городах России традиционно является предметом критики со стороны населения и экспертов, и Магадан здесь не исключение. В том числе за счёт реализации проекта «Открытый Магадан», мэрия пытается выйти из «замкнутого круга» непонимания, сложившегося между управляющими компаниями и собственниками многоквартирных домов. Уровень качества прочих муниципальных услуг, по оценке экспертов, в рассматриваемый период был стабильным.

Активное обновление городских СМИ — муниципальной газеты «Вечерний Магадан» и телерадиокомпании «МТК-Видео», лояльность единственной независимой частной телерадиокомпании «Карибу» обеспечивают Юрию Гришану хороший контроль муниципального медиапространства. К форуму «Вектор развития — Магадан 2020» анонсирован запуск ещё одного городского электронного сервиса — «Открытый бюджет Магадана», что также положительно влияет на популярность «отрытого мэра открытого города».

По-прежнему стабильно высокое положение в «Национальном рейтинге» занимает Алексей Ладыков (Чебоксары). Некоторые эксперты посчитали несколько нескромным его заявление, что «Чебоксары — один из самых лучших, самых благоустроенных городов России!» Хоть и сказанное по подходящему поводу — при чествовании работников муниципального хозяйства, волей неволей оно содержало похвалу в адрес самого Алексея Олеговича. Люди вообще не любят, когда кто-то, прямо или косвенно, сам себя хвалит, но, тем не менее, экспертные оценки первого квартала 2017 года подтвердили хорошее состояние города, мэр которого совсем не случайно оказался в группе лидеров. Важным событием в жизни столицы Чувашии будет создание третьего транспортного полукольца. Экспертов обнадёжило заявление мэра (входящего в рабочую группу по реализации проекта), что нельзя откладывать это масштабное строительство. С помощью региональных властей город рассчитывает успешно его осуществить. На повестке дня в мэрии завершение реконструкции другого важного объекта — Московского моста. Экспертам импонирует внимание, которое уделяет Алексей Ладыков первоочередному развитию транспортной инфраструктуры. Так, отмечается большой объём ремонтных работ дорожного полотна, проводимых городскими службами. Но у части наблюдателей вызывает нарекание качество ямочного ремонта, ведущегося с подачи мэра ударными темпами, но порой без учёта погодных условий. Положительный эффект произвело подписанное Алексеем Ладыковым постановление, ограничивающее движение грузового транспорта при возникновении неблагоприятных природно-климатических условий.

Важно и то, что при жилищном строительстве в городе ставка делается именно на комплексное освоение, т. е. наряду с жильём в шаговой доступности возводятся объекты социальной инфраструктуры — детсады, школы, лечебные учреждения. Новые районы благоустраиваются, ведётся интенсивная работа по их озеленению. Так, сразу шесть детских садов Чебоксар стали лауреатами престижной Всероссийской выставки образовательных учреждений, что так же благотворно повлияло на имидж мэра. Обратили на себя внимание экспертов современные проекты четырёх новых школ, рассматриваемых мэрией наряду с концепцией ещё двух подобных учебных заведений. Глубоко симпатична идея качественного улучшения состояния школьного образования в городе, после возведения упомянутых объектов.

Наблюдатели отметили внимание, уделяемое мэром обеспечению безопасности городского пространства. С этой целью Алексей Ладыков поднял тему установки на дворовых территориях систем видеонаблюдения. В рамках проекта «Безопасный город» продолжается работа по подключению к единой системе видеофиксации кафе и баров, реализующих алкогольную продукцию.

При проверке состояния жилого фонда, городские власти достаточно успешно взаимодействуют с органами территориального общественного самоуправления, что, безусловно, повышает эффективность контрольных действий. Международная выставка аттракционов и развлекательного оборудования РАППА ЭКСПО-2017, прошедшая в Москве, подтвердила высокий уровень и качество работы чебоксарских парков в зимний период. В целом эксперты положительно оценивают программу по организации зимнего отдыха в городе, основанную на принципе шаговой доступности. Формальным, но имиджево выигрышным событием в рассматриваемый период явилось включение Чебоксар в число крупных городов, т. е. в число населённых пунктов, с численностью более полумиллиона человек. Среди сильных сторон мэра, эксперты называют хорошо выстроенные взаимоотношения с региональными структурами, то, что работу по благоустройству города он ведёт в тесной связке с главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым.

Противоречивую экспертную оценку заслужила оптимизация общественного транспорта (в частности, сокращение числа троллейбусов, работающих в ночное время), начавшийся демонтаж гаражей в городских дворах. Помянули наблюдатели и масштабный прорыв теплотрассы в конце января. Последнее событие, кстати, подвигло мэрию активизировать борьбу с поставленными в неположенных местах торговыми киосками: из-за них возникли проблемы с оперативным устранением упомянутой аварии. Тем не менее, положительная информация о работе Алексея Ладыкова продолжает превалировать, и он продолжает оставаться на почётном месте в группе лидеров.

Эксперты отмечают, что с появлением на должности мэра Наиля Магдеева(Набережные Челны) позитивно изменилась политика в отношении застройки, чётко определилась линия развития города. Сегодня в приоритете — создание общественных пространств. Показателем чего являются 8 парков и мест для отдыха, появившихся в городе за два года. В этом году планируется реконструировать площадь перед мэрией, два бульвара и часть набережной. Благоустройство города приобретает комплексный характер. Особенно отмечается, что в Набережных Челнах действуют технологии, которые только приходят в другие города. Так, челнинские дома на 100% оборудованы системами ИТП (индивидуальными тепловыми пунктами), что даёт реальную экономию потребителю.

Наблюдатели отмечают большое количество встреч с населением, в которых принимает участие мэр. Положительно оценивается функционирование единой системы приёма заявок, позвонив в которую люди получают консультацию по интересующим их вопросам или точные контакты для обращений. Для контактов с жителями при Наиле Магдееве стали широко применяться социальные сети. Отмечают эксперты позитивную роль мэра в привлечении резидентов в челнинский ТОЭСР. Немалым успехом, пополнившим городскую казну на 75 миллионов рублей, явилась судебная победа мэрии над крупным торгово-развлекательным комплексом, который, как выяснилось, в течение многих лет платил за землю в десять раз меньше положенного. Оценили наблюдатели и поддержку, оказанную городскими властями предпринимателям, засчитавших их платежи в городской бюджет, которые зависли в проблемных татарских банках.

Определённое напряжение в городе создал конфликт, порождённый трениями мэрии и крупного местного предпринимателя Алексея Миронова. В данном случае объектом спора явился земельный участок, на котором располагалась тренировочная база детского хоккейного клуба. Оперативное разъяснение мэрии, что данный спор никак не отразится на функционировании клуба, в значительной степени разрядил ситуацию. Так же эксперты в исследуемый период обратили внимание на проблемы с питанием учащихся в школах. Одной из ключевых болевых точек в Набережных Челнах продолжает оставаться недовольство жителей точечной застройкой. Решить этот вопрос мэру пока не удалось. Однако, по совокупности его заслуг и неудач, эксперты ЦИК «Рейтинг» вынесли положительный вердикт о работе Наиля Магдеева в первом квартале 2017 года.

Вторая группа рейтинга

№ ФИО мэра город субъект РФ 26 ПАХОМОВ Анатолий Николаевич Сочи Краснодарский край 27 БУЛАКИН Николай Генрихович Абакан Республика Хакасия 28 ИВАНОВ Сергей Вячеславович Липецк Липецкая область 29 ТЕФТЕЛЕВ Евгений Николаевич Челябинск Челябинская область 30 БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич Рязань Рязанская область 31 БЕРДНИКОВ Сергей Николаевич Магнитогорск Челябинская область 32 КАЛАШНИКОВ Игорь Викторович Псков Псковская область 33 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула Тульская область 34 ДУГИН Сергей Иванович Барнаул Алтайский край 35 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж Воронежская область 36 ЧЕБОТАРЁВ Сергей Алексеевич с 06.03.2017 . Сменил Д.В.Алёхина Тамбов Тамбовская область 37 БОБРЫШЕВ Юрий Иванович Великий Новгород Новгородская область 38 МАСЛОВ Евгений Васильевич Йошкар-Ола Республика Марий Эл 39 ОВЧАРОВ Николай Иванович Курск Курская область 40 ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома Костромская область 41 КАЛИТА Валентина Сергеевна Благовещенск Амурская область 42 АНДРЕЕВ Сергей Игоревич Тольятти Самарская область 43 ТАМБИЕВ Руслан Алиевич Черкесск Карачаево-Черкесская Республика 44 ФУРСОВ Олег Борисович Самара Самарская область 45 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Вологда Вологодская область 46 КУВАЙЦЕВ Виктор Николаевич Пенза Пензенская область 47 ГАЕВ Алексей Владимирович Ульяновск Ульяновская область 48 ДАВИДЕНКО Илья Валентинович Анадырь Чукотский автономный округ 49 АЛАКАЕВ Арсен Михайлович Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 50 ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич Новосибирск Новосибирская область 51 ЦЕЧОЕВ Беслан Бекханович Магас Республика Ингушетия 52 ЯРОШУК Александр Георгиевич Калининград Калининградская область 53 ПУШКАРЕВ Игорь Сергеевич Владивосток Приморский край 54 БЕЛАК Олег Онуфриевич с 14. 03.2017. Сменил Т.В.Фёдорову Нарьян-Мар Ненецкий автономный округ 55 ПОЛУМОРДВИНОВ Олег Анатольевич Астрахань Астраханская область 56 АЛБЕГОВ Борис Харитонович Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 57 КЛЯЙН Иван Григорьевич Томск Томская область 58 НАДСАДИН Сергей Александрович Южно-Сахалинск Сахалинская область 59 ГОЛДИН Владимир Борисович Сыктывкар Республика Коми 60 ГОЛКОВ Александр Михайлович Улан-Удэ Республика Бурятия 61 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь Город федерального значения Севастополь 62 ГОДЗИШ Игорь Викторович Архангельск Архангельская область 63 НАРОЛИН Александр Владимирович Майкоп Республика Адыгея

Несколько ослабли в «Национальном рейтинге» позиции Анатолия Пахомова (Сочи). Но это небольшое ослабление стоило ему места в группе лидеров. Авария, единовременно оставившая в феврале без водоснабжения семь тысяч человек, явилась звеном в цепи мелких и крупных происшествий такого рода, случившихся в рассматриваемый период. Так же местных экспертов, как и население, раздражают случаи неаварийного отключения водоснабжения и электричества, особенно, когда они проходят без предупреждения.

Снегопады конца января сразу погрузили Сочи в состояние транспортного коллапса. Кроме того, по информации наблюдателей, в непогоду почти вдвое увеличилось количество граждан, получивших травмы на городских улицах, что так же свидетельствует о наличие проблем в городском хозяйстве.

Не теряет актуальности тема загрязнения улиц города бытовым мусором. В частности, наблюдатели ссылаются на всплеск интереса к ней в социальных сетях. Блогеры демонстрируют разбросанные недалеко от береговой зоны многочисленные пакеты с мусором, которые никем не убираются. Одна беда приводит к другой: во время дождей мусором забивается ливнёвка и начинается настоящий потоп. Эксперты обратили внимания на информацию в СМИ, о необходимости присвоения Сочи особого статуса, без которого муниципальным властям в принципе невозможно будет справляться с проблемами городского хозяйства. Недовольство граждан вызвал переход муниципального пляжа в районе резиденции «Ривьера 6» в федеральную собственность и информация о планах построить вокруг него ограждение. Кроме того, по словам экспертов, жители продолжают выступать против передачи в частные руки земель парка на Малом Ахуне, заявляя, что мэрия здесь целенаправленно лоббирует интересы застройщиков. Острая дискуссия развернулась вокруг планов строительства нового завода по переработке мусора. Экологи опасаются превращения его в ещё одну городскую свалку. Серьёзной проблемой продолжает оставаться сброс нечистот в море. До сих пор в Сочи имеется несколько тысяч объектов, не подсоединённых к центральной канализации и не оборудованных локальными очистными сооружениями. Но как раз в этой области эксперты признают усилия Анатолия Пахомова, по улучшению ситуации. Они, в частности, весьма оптимистично отреагировали на планы по подключению к очистным сооружениям поселков Лоо и Вардан. Кроме того, одобрение вызвало намерение мэрии разбить парк в микрорайоне Макаренко испытывающем острую необходимость в зелёных рекреационных зонах. Принудительная эвакуация автомобилей, перекрывающих дорогу мусоровозам, так же были поддержаны. А вот снос кафе на сочинской набережной, получил неоднозначные оценки наблюдателей.

Ротация губернатора Рязанской области, происшедшая в феврале, открыла перед Олегом Булековым (Рязань) новые перспективы, но, при этом таила для него определённые потенциальные угрозы. Пока эксперты считают происшедшие перемены для мэра вполне позитивными. Будучи членом команды предыдущего регионального главы, мэр Рязани, по законам аппаратного жанра, является кандидатом на замещение доверенным человеком нового руководителя. Однако нынешний врио губернатора, Николай Любимов, пока демонстративно опирается на кадры своего предшественника и даже привлёк его самого в качестве советника. Более того, складывается впечатление, что у нового главы просто нет своей команды. В таком случае, по мнению экспертов, мэр Рязани оказывается во вполне выигрышном положении. Он получает шанс доказать Николаю Любимову свою эффективность и полезность на занимаемом посту и, вполне возможно, претендовать на большее. Кроме того, по сообщениям некоторых наблюдателей, прежний региональный глава отличался мелочной опекой, подозрительностью и достаточно тяжёлым характером. Он железной хваткой держал своих выдвиженцев, не позволяя им даже намёка на самостоятельность. Всё это в полной мере довелось испытать Олегу Евгеньевичу. Сейчас он получил шанс не только работать в более комфортных условиях, но и стать, с понятными оговорками, самостоятельной фигурой на небосклоне рязанской политики. Насколько верны подобные ожидания и как долго будет новый глава демонстрировать мягкость и вегетарианство в кадровых вопросах, покажет время. Эксперты определяют для этого две вехи: ближайшая совпадает с исчезновением в должности нового губернатора приставки «врио».

Пока же мэр устойчив как никогда и лишён былой мелочной опеки и контроля со стороны прежнего главы. Новый губернатор публично дал хорошую оценку работе городской администрации. Олег Булеков на всех мероприятиях сопровождает Николая Любимова и стоит рядом с ним ближе, чем вице-губернатор (а председателя Облдумы, по свидетельствам очевидцев, рядом видно очень нечасто). Как успех мэра трактуется его участие совместно с губернатором в Инвестиционном форуме «Сочи-2017».

В целом же, политические новости в рассматриваемый период подавляющее большинство экспертов посчитали гораздо более значимыми для судьбы Олега Булекова, чем хозяйственные.

В последнем месяце рассматриваемого в исследовании периода место мэра Тамбова занял Сергей Чеботарёв. Формально он сменил исполняющего обязанности Дмитрия Алёхина. Фактически же вся история с ротацией муниципального руководителя началась с отставки осенью 2016 года Юрия Рогачёва, который был назначен приблизительно за год до этого по инициативе губернатора. Впоследствии начали всплывать неблаговидные подробности прежней работы Юрия Рогачёва. Опять же по инициативе Александра Никитина этот мэр покинул свой пост. Дальнейшие события показали, что губернатор спешил правильно: вскоре Юрий Рогачёв стал фигурантом двух уголовных дел. Нынешний мэр, Сергей Чеботарёв, так же является ставленником Александра Никитина. Он занимал в его администрации должность вице-губернатора, курируя науку, образование, культуру и туризм. За его избрание проголосовало большинство депутатов гордумы. Демарш представителей КПРФ, отказавшихся участвовать в конкурсных процедурах, на итоги рейтинга мэров не повлиял, хотя многие наблюдатели поддержали их позицию о необходимости всенародных выборов мэра.

Первые выступления Сергея Чеботарёва носили характер подчёркнуто уважительный по отношению к главе региона. В свою очередь, губернатор так же определил выбор депутатов, как грамотный и взвешенный. Между тем Александр Никитин в данном случае лишён права на ошибку: второй подряд провал с кандидатурой на пост руководителя регионального центра, несомненно, не останется незамеченным в Москве. Формируя команду своих заместителей, Сергей Чеботарёв не стал проводить кадровой революции, назначив часть представителей команды Юрия Рогачёва на ключевые позиции. Эксперты обратили внимание на достаточно смелое заявление нового мэра, что у него нет никакой программы развития города, и он в первую очередь сосредоточит свои усилия на финансовой сфере, пытаясь отыскать в городе новые ресурсы. В настоящий момент, по его словам, требуется преодолеть критическое состояние, прежде всего, бюджета.

Среди наиболее запоминающихся действий Сергея Чеботарёва эксперты отмечают его предложение организаторам антикоррупционного митинга из «Открытой России» провести его не в центре города, а рядом с кладбищем. Буквально через несколько дней после назначения на должность в Тамбове сложилась напряжённая ситуация из-за задержки в рассылке платёжных квитанций за услуги ЖКХ. Чтобы не попасть под штрафные санкции люди были вынуждены длительное время простаивать в очередях, что вызывало справедливое возмущение. Мэрия отреагировала достаточно оперативно, увеличив срок платежей «без пени».

Показательно, что как отставка Юрия Рогачёва в своё время была воспринята весьма положительно экспертами ЦИК «Рейтинг», так и теперь утверждение Сергея Чеботарёва подняло в таблицах исследования мэра Тамбова.

Отставка губернатора самым благоприятным образом сказалась на рейтинге Юрия Бобрышева (Великий Новгород). Эксперты не раз обращались к перипетиям затяжной войны мэра и прежнего главы региона. Факт снятия с должности и последующего восстановления в ней Юрия Бобрышева, уголовные дела, которые против него возбуждались в ходе «боевых действий», — всё это позволяло характеризовать борьбу мэра и губернатора, как одну из самых острых и резонансных в муниципальной истории новейшей России. В значительной степени именно Юрий Иванович персонифицировал ту проблему в отношениях с городскими элитами, о которую отставленный глава региона споткнулся, и которая стоила ему губернаторского кресла. При этом назначенный на должность 13 февраля нынешнего года Андрей Никитин, обеспечен всемерной поддержкой федерального центра, но явно намерен вступить в свои права неконфликтно. Поэтому все первые заявления старого мэра и нового губернатора подчёркнуто уважительны и миролюбивы, содержат приличествующие случаю декларации о необходимости работать «рука об руку» и т.п.

Пользуясь представившимся случаем, Юрий Бобрышев вспомнил про уголовные дела (впоследствии закрытые), которые были против него выдвинуты. С целью полной своей реабилитации, возмещения моральных потерь, он подал судебный иск на 1 миллион рублей против своих обидчиков. Хотя ответчиками по иску являются облуправление Федерального казначейства и областное следственное управление СК РФ, подавляющее большинство экспертов уверены, что инициатором уголовного преследования мэра являлся прежний губернатор Сергей Митин.

При этом, на взгляд многих экспертов ЦИК «Рейтинг», долгосрочные перспективы Юрия Бобрышева, как мэра Великого Новгорода, вызывают сомнения. Против него играет не только преклонный возраст. Наблюдатели полагают, что Андрей Никитин не сможет всё время взаимодействовать с местными элитами только с помощью пряника. В своё время ему потребуется и кнут. Новгородская область имеет очень большие размеры задолженности, следовательно, без сокращения расходов не обойдётся. Следовательно, городской бюджет почти наверняка попадёт под сокращение. Уже начались, пусть пока очень незначительные, но всё же расхождения: Юрий Бобрышев поспешил подтвердить своё мнение, о необходимости прямых выборов мэра, при этом позиция Андрея Никитина по этому важному вопросу противоположная. Губернатор начал подтягивать на руководящие позиции в регион своих людей. Рано или поздно ему потребуется личный ставленник и в Великом Новгороде. Кроме того, высокий уровень личной популярности Юрия Бобрышева многими экспертами ставится под сомнение. Состояние городского хозяйства так же дает поводы для претензий. В частности, когда активисты ОНФ составляли карту убитых дорог, Великий Новгород оказался среди малопочётных лидеров. По признанию самого мэра, в городе сейчас практически не осталось свободной земли под застройку. Тем не менее, в рассматриваемый период фактом является громкая политическая победа Юрия Бобрышева. Кроме того, по мнению экспертов, в ближайшее время, возможно, до выборов президента, губернатор сделает всё, чтобы не накалять обстановки и не обострять внутриэлитные конфликты. Поэтому положение мэра Великого Новгорода стало наиболее прочным за все последние годы.

Губернатор устроил подлинный разнос Алексею Гаеву (Ульяновск) и дал соответствующую оценку работе городской администрации. Поводом для гнева Сергея Морозова явилось состояние городских дорог Ульяновска и то, как происходит их ремонт. Громил губернатор Алексея Гаева многоступенчато. Экзекуция началась на совещании регионального правительства, где Сергей Морозов не поленился продемонстрировать видео, на котором рабочие под наложенные звуки «Макарены» утаптывают асфальтовую заплатку, осуществляя ремонт дорожного покрытия. Тут же губернатор потребовал от Алексея Гаева голову директора МБУ «Дорремстрой» Владимира Чумуркина. Потом и другие чиновники попали под раздачу. В частности, был уволен заместитель главы города, начальник управления по строительству. Мэру было объявлено очередное замечание, с ехидным предположением, что, несмотря на творящиеся безобразия, он «всё же придёт к окошечку и получит свою нехилую зарплату, не откажется!». Параллельно губернатор от души и крайне эмоционально «отбомбился» в социальных сетях, как рядовой пользователь взывая оттуда к мэру: «На дорогах, тротуарах, во дворах — огромные лужи. На обочинах — горы грязного снега. Гаев! Где коммунальщики, которые должны отводить воды?».

Во многом соглашаясь с содержательной частью претензий Сергея Морозова, эксперты ЦИК «Рейтинг» всё же сделали некоторые оговорки. Губернатор произвёл в данном случае не самое выигрышное впечатление руководителя, который неожиданно проснулся после многолетнего глубокого сна и возмутился представшей перед ним неприглядной реальностью. Кроме того, знатоки местной истории припомнили, что при назначении в 2014 году ныне уволенного Владимира Чемуркина, коллектив МБУ «Дорремстрой» слёзно просил не делать его руководителем (до этого он уже возглавлял некоторое время эту организацию), а затем забросал жалобами на него все инстанции, не исключая самого губернатора. Но власти сделали свой выбор в его пользу. Совсем уж тонкие ценители жанра, не преминули подметить, что, с одной стороны, губернатор пенял городским чиновникам, не обнаружив на улицах города людей, занятых ямочным ремонтом; с другой, его возмутила информация об укладке асфальта в лужи. Между тем во время начальственного объезда шло активное таяние снегов и лужи были повсюду. Поэтому городские чиновники попали бы под раздачу в любом случае: что направь они рабочих на объекты (т.к. они поневоле укладывали бы асфальт в лужи), что дай им отдохнуть. Тем не менее, городские проблемы и публичное избиение губернатором руководства Ульяновска серьёзно уронило репутацию Алексея Гаева рейтинге мэров.

Серьёзно сбавил Анатолий Локоть (Новосибирск). Целая серия массовых публичных акций прошла в городе, в связи с решением о грядущем резком повышении коммунальных тарифов (холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%). Нужно учитывать, что в последние годы рост платежей держался в пределах 4%. На последнем митинге количество участников значительно превзошло расчёты организаторов, достигнув, по имеющимся сообщениям, двух с половиной тысяч человек. Городские власти и лично мэр являлись одной из главных мишеней этих выступлений. Эксперты считают, что Анатолий Локоть и местные коммунисты, лидером которых он является, совершили стратегическую ошибку в данном вопросе. Достаточно сказать, что фракция КПРФ в горсовете оказалась в числе вотировавших за упомянутое повышение. Психологический эффект от того, что подобное стало возможным именно при мэре-коммунисте, далеко не исчерпан протестными акциями, но, по мнению наблюдателей, в долгосрочной перспективе будет серьёзно влиять на отношение жителей к Анатолию Локотю. Многие эксперты полагают, что принятое решение меняет политическую ситуацию в регионе, открывая дорогу для несистемной оппозиции и новых лидеров. Надежды на КПРФ, как на «защитника интересов простых людей» серьёзно поколеблены и компенсировать эти потери коммунистам будет нелегко. Уже в ходе протестных акций отмечались весьма показательные альянсы, казалось бы, абсолютно несовместимых фигур местной политики.

Другие события, на которые обращали внимание эксперты, уступали по резонансу последствиям роста тарифов ЖКХ, но так же в основном носили негативный характер. Подавляющее большинство владельцев личного транспорта, совершенно не обрадованы скорым появлением в Новосибирске первой платной парковки. Ожидается, что недовольство линией мэра на создание единого парковочного пространства вызовет более острое недовольство и энергичное противодействие, чем аналогичные действия, например, мэра московского.

Скорая помощь, спешившая по вызову к ветерану Великой Отечественной войны, так и не доехала до места назначения, застряв в снегу. Всё это в очередной раз подняло тему качества работы городских служб.

За время нахождения на своем посту мэру, по мнению экспертов, удалось полностью подчинить Горсовет. Это усилило его позиции среди элит, но не подняло его популярности среди населения и наблюдателей. Одобренное всеми без исключения экспертами решение мэра временно ограничить допуск большегрузного транспорта в город, не смогло компенсировать понесённых им имиджевых потерь.

Как и предполагали эксперты, смена мэра (назначение горсоветом) в столице Ненецкого автономного округа прошла тихо и достойно. По всей видимости от страстей времён противостояния бывшего мэра, Татьяны Фёдоровой с губернатором, не осталось и следа. В середине марта её сменил Олег Белак (Нарьян-Мар) имеющий репутацию прямого ставленника регионального главы. Выборы мэра прошли на редкость спокойно и бесконфликтно, также спокойно произошла передача должности от уходящего мэра приходящему. Де-юре мэр по Конституции не подчиняется губернатору и мэрия не входит в систему органов государственной власти, но де-факто Олег Белак как был, так и остался заместителем губернатора, только сменил профиль — теперь его можно считать заместителем по столице округа. В результате в Нарьян-Маре в данный момент установилось несвойственное для этих мест спокойствие.

Большая часть экспертов полагает, что смена мэра также окончательно поставила точку на многолетнем конфликте и внутри горсовета. Традиционно он был разбит на два лагеря — промэрский и прогубернаторский. В настоящий момент это деление исчезло. Кроме того, в рамках переговоров по подготовке смены главы города подавляющее большинство депутатов решили имеющиеся у них проблемы с помощью регионального руководства, что также устранило почву для конфликта. Если говорить о рейтинге Олега Белака, то он пользуется поддержкой как городских депутатов, которые его только что назначили, так и губернатора, что позволяет сделать вывод о его устойчивых аппаратных позициях. Что касается восприятия населением, он отработал всего неделю, выборы были не всенародными, т. е. большинству населения он пока неизвестен. Однако менее оптимистически настроенная часть экспертов, считает, что окончательное решение об окончательном «замирении» в Нарьян-Маре пока принимать рано. Они апеллируют к начавшейся борьбе за смену председателя Горсовета, пока срывающейся по причинам отсутствия кворума и рекомендуют посмотреть, как будет разрешена данная коллизия. Тем не менее, практически все наблюдатели согласны, что место мэра занял человек губернатора и это является залогом его прочного и, в ближайшей перспективе, непоколебимого положения.

Резкое падение в «Национальном рейтинге мэров» Ивана Кляйна (Томск), было детерминировано смертью людей из-за падения снежных глыб. Причём речь идет не об единичном случае. Так, в феврале была зафиксирована гибель двух человек. Снежная глыба упала на двух мальчиков, игравших у гаражного кооператива. Один из детей погиб, второй попал в больницу. В этот же день на автостоянке снег рухнул на сторожа, отправившегося откапывать дрова. Мужчина умер. Число жертв отвратительной работы коммунальных служб этим не ограничивается, хотя в других случаях, к счастью, дело не дошло до летальных исходов. В частности пострадала школьница, проходившая рядом с пятиэтажным жилым зданием. В состоянии средней тяжести она попала в больницу. Показательно, что уже после описанных событий жители продолжали жаловаться на угрожающие прохожим огромные скопления снега и наледи на домах. Не лишне заметить, что в отчетный период в Томске по этой причине фиксировались обрушения кровель домов. Всё происшедшее позволяет говорить экспертам о системном характере проблем с уборкой снега с крыш в Томске. Но мэрия не справлялась со своими обязанностями не только на крышах, но и на земле. Областная прокуратура вынесла Ивану Кляйну представление об устранении нарушений, допущенных при уборке улиц от зимних осадков и наледи. Состояние транспортных артерий города привело к увеличению ДТП. Помимо проблем, связанных с разгулом снежной стихии, неподобающе встреченной коммунальными службами, эксперты обращались к сюжетам различной направленности. Так среди позитивной информации упоминается отличная оценка поставленная губернатором новой городской школе. Однако именно гибель и травмы людей из-за падения снега и наледи с крыш, послужила для экспертов основанием для провала мэра Томска в таблицах рейтинга.

Смена регионального главы, безусловно, укрепила позиции Александра Голкова (Улан-Удэ). В исследованиях уже неоднократно освещались перипетии и подоплёка острейшего, с переходом на личности, противостояния между мэром и прежним руководителем Бурятии. Наблюдателям было ясно, что с Вячеславом Наговицыным мэру в одной республике ужиться стало невозможно. Кстати заметить, эксперты ЦИК «Рейтинг» проявили немалое прогностическое чутьё, заочно отдав преимущество в этом конфликте именно муниципальному руководителю: в итоговом «Рейтинге губернаторов» его ныне отставленный оппонент находился на последнем месте; в то время в исследовании, посвященном мэрам, Александр Голков, хоть и не блистая результатами, размещался на два десятка пунктов выше. Приход нового главы Алексея Цыденова, занявшего свой пост 7 февраля 2017 года, открыл для Александра Голкова новую страницу. Безусловно, крушение своего оппонента он может рассматривать, как свою важную победу. Ещё одной значимой победой Александра Голкова явилось одобрение законопроекта, согласно которому должно произойти перераспределение доходов в пользу муниципалитетов. Появилась благоприятная информация и по вопросу о бюджетных кредитах. Вкратце подоплёка здесь заключалась в том, что забирая городские доходы, региональные власти «втянули» Улан-Удэ в реализацию ряда затратных проектов. Возникший дефицит пришлось закрывать с помощью дорогих коммерческих кредитов. Бюджетные заимствования, с помощью которых можно было выправить ситуацию, разумеется, значительно менее обременительны. Однако смена республиканского руководства несёт для Александра Голкова и определённые риски. Положение Улан-Удэ однозначно не самое благоприятное. Городские проблемы носят застарелый характер и быстро не решатся. При этом борьба с прежним региональным главой позволяла многое на неё списывать. Теперь, когда нынешняя власть «душит в объятиях» мэра, прежний перевод стрелок окажется невозможным. Кроме того, победоносный мэр начинает выдвигать всё новые пожелания. Так он попросил выделить средства на возврат в собственность города всего водопроводного и коммунального хозяйства города. Александр Голков озвучил настоятельную необходимость перехода Улан-Удэ на дешёвую альтернативную электроэнергию. Эксперты крайне сомневаются, что город, находящийся «в долгах, как в шелках», способен оплатить этот переход. Следовательно, всё вновь сведётся к требованиям к властям субъекта. Пока Алексей Цыденов держится скромно, даже несколько неуверенно. Его даже начинают слегка «покусывать» в СМИ. У некоторых наблюдателей сложилось ощущение, что он пытается полностью опереться на Александра Голкова. Вопрос в том, до какого предела будут расти аппетиты мэра, и простираться скромность регионального руководителя. Вполне возможно, что у последнего только до 2018 года. Впрочем, часть экспертов считают реальным перевод мэра Улан-Уда на республиканский уровень. Неслучайно просочилась информация о предложении Александру Голкову занять кресло первого заместителя Алексея Цыденова. Так это или нет, покажет будущее. Но пока эксперты признавая успехи Александра Голкова, расходятся в оценках его политического будущего. Часть из них полагает, что победа над Вячеславом Наговициным вполне может оказаться пирровой.

Третья группа рейтинга

№ ФИО мэра город субъект РФ 64 БЕЛОВ Сергей Викторович Нижний Новгород Нижегородская область 65 ОБЛОГИН Виктор Александрович Горно-Алтайск Республика Алтай 66 СЛЕПЦОВ Владимир Витальевич Ярославль Ярославская область 67 САМОЙЛОВ Дмитрий Иванович Пермь Пермский край 68 ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич Петропавловск-Камчатский Камчатский край 69 САРАЕВ Валерий Николаевич Саратов Саратовская область 70 ТЮРИН Юрий Александрович Ижевск Удмуртская республика 71 КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич Новокузнецк Кемеровская область 72 МАКАРОВ Александр Николаевич Брянск Брянская область 73 РОЙЗМАН Евгений Вадимович Екатеринбург Свердловская область 74 МИРОШНИК Ирина Юрьевна Петрозаводск Республика Карелия 75 ШАРЫПОВ Владимир Николаевич Иваново Ивановская область 76 ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович Кызыл Республика Тува 77 ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович Тверь Тверская область 78 КУЗНЕЦОВ Олег Васильевич Чита Забайкальский край 79 СОВАРЕНКО Владимир Александрович Смоленск Смоленская область 80 ПОТАПОВ Андрей Юрьевич Курган Курганская область 81 НОВИКОВ Василий Федорович Орел Орловская область 82 НОХАШКИЕВ Окон Валериевич Элиста Республика Калмыкия 83 ПЕРЕСКОКОВ Александр Викторович Киров Кировская область 84 БАХАРЕВ Геннадий Сергеевич Симферополь Республика Крым 85 ДВОРАКОВСКИЙ Вячеслав Викторович Омск Омская область 86 ЛИХАЧЁВ Виталий Викторович Волгоград Волгоградская область 87 КОРОСТЕЛЁВ Евгений Владимирович Биробиджан Еврейская автономная область 88 МУСАЕВ Муса Асхабалиевич Махачкала Республика Дагестан

Находящийся под арестом Виктор Облогин (Горно-Алтайск) продолжает оставаться мэром, пусть временно отстранённым решением суда. Его популярность среди экспертов продолжает быть достаточно высокой, особенно с учётом сопутствующих обстоятельств. Можно понять данную уважительную позицию в отношении человека, четверть века возглавлявшего город, при котором Горно-Алтайск три года подряд (причём не так давно) побеждал во всероссийском конкурсе «Самый чистый город». Не случайно уже после проведённых в доме мэра обысков и предъявленного обвинения, в публичном поле звучал призыв при жизни поставить Виктору Облогину памятник и назвать его именем одну из улиц. Между тем и в рассматриваемый период произошли события, поддержавшие положительный имидж опального мэра. Сам по себе, показателен факт, что до сих пор в Горно-Алтайске проходят массовые акции в его поддержку. Косвенно на руку Виктора Облогина сыграли обильные снегопады, приведшие к проблемам с расчисткой дорог и улиц города. Губернатору Александру Бердникову, в результате, пришлось даже посетовать: «сейчас же это в такой фантик оборачивается, что был Облогин — все решалось, а Облогин ушел, и все…» Является ли наступивший развал хозяйства следствием предыдущей четверть вековой деятельности Виктора Облогина или нет, но действующая власть попала в проигрышную ситуацию, когда всё происходящее в городе будут обязательно сравнивать с тем, что было при прежнем мэре. В современных условиях вполне естественно, что сравнения эти сплошь и рядом будут для неё неблагоприятны. Показательно, что сам Александр Бердников, который во время ареста мэра заявлял, что «администрация города находится в глубоком морально-этическом кризисе», теперь пришёл к выводу, что Виктор Облогин «достойный мэр». Некоторые эксперты замечают, что первое со вторым абсолютно несовместимо. Они так же ссылаются на выводы авторов исследования Комитета гражданских инициатив, констатировавших, что уголовное дело против мэра, ввергло Горно-Алтайск в кадровый хаос. Тем не менее получающий моральную поддержку Виктор Облогин продолжает оставаться под арестом, что постепенно привело его в группу отстающих рейтинга. Пусть и почти в самое начало этой группы.

Информация, касающаяся Владимира Слепцова (Ярославль), была противоречивой. Эксперты отмечали его умение изыскивать финансы на городские нужды, личный эффективный хозяйственный менеджмент. По поступающим сведениям, постепенно растет качество уборки города. Мэрия стала быстрее реагировать на жалобы населения в адрес управляющих компаний. Лично Владимир Слепцов так же демонстрирует готовность идти на контакты с людьми. Эксперты ссылаются на социологические данные, которые показывают достаточно высокие уровни его узнаваемости и поддержки населением. Высокую оценку получило решение мэрии взять на себя очистку улиц в частном секторе. Ранее этим занимались территориальные администрации и не по утвержденному графику, а по заявкам жителей. Прежняя система вызывала множество нареканий.

При этом ряд обстоятельств помешали мэру Ярославля продемонстрировать положительный тренд. Одним из них явилось задержание экс-директора МУП «Волна», по коррупционному обвинению. Задержанный якобы был специально приглашён на должность самим Владимиром Слепцовым из Подмосковья. В результате он всего около двух месяцев исполнял свои обязанности. Хорошо известно, что и губернатор, и председатель областного правительства активно поддерживают мэра. Однако, по мнению некоторых экспертов, мэр слишком сильно ретранслирует эту поддержку, постоянно делает на неё излишний акцент. Тем самым Владимир Слепцов не только демонстрирует лояльность региональному руководству, но и подчеркивает свою слабость и несамостоятельность. К тому же передача части городских полномочий (водоотведение, благоустройство) на уровень субъекта, объективно подрывает позиции мэра.

Определённое внимание привлёк конфликт местных бизнесменов с мэрией, после требования последней заменить все ларьки на новые. Требования эти бизнесмены посчитали невыполнимыми, прошедшие общественные слушания объявили фальсифицированными и обратились за защитой от мэра к губернатору. Камнем преткновения стало решение, чтобы все ларьки, даже недавно поставленные, были переделаны в единой стилистике, утвержденной мэрией. На карте убитых дорог, составленных активистами ОНФ и местными жителями, Ярославль попал в число отстающих городов.

По оценкам экспертов, некоторые действия мэрии в публичной сфере откровенно неудачны. Так, попытка привлечь внимание в рамках празднования «Главной масленицы страны» изготовлением самого большого «блинного пирога» окончилась провалом. Стало известно, что в целях установления рекорда, была выдана разнарядка на детские сады и школы, «рекомендующая» представить на праздник по 100 блинов с учреждения. Само по себе это обеспечило негативный информационный «откат» — негодование использованием административного ресурса для установления рекорда. Кроме того, организаторы мероприятия не продумали заранее, что делать с «блинным пирогом» после мероприятия. Первоначально было принято решение отправить его обитателям приюта для бездомных собак. Тут, помимо граждан, возмутившихся тем, что «блинами собак кормят», свою лепту внесли зоозащитники, развившие мысль, что собакам остатки рекордного блинного пирога есть вредно для здоровья. К этому добавился запрет на движение транспорта в центральной части города, отсутствие удобных мест для парковки в пешей доступности от места основных праздничных мероприятий и т.п.

Среди городских депутатов имеется лояльное мэру большинство. Но оно нестабильное и носит ситуативный характер. При этом Владимир Слепцов, по некоторым оценкам, в отношениях с не очень монолитным депутатским корпусом несколько «перегибает палку». Не все его инициативы способствуют сплочению данного кластера. В частности, планы мэра не вводить на выборах в городской парламент общегородские партийные списки, по имеющимся сведениям, весьма негативно восприняты депутатами. При этом практически все эксперты полагают, что грядущее в нынешнем году избрание мэра Ярославля (осуществляется поимённым голосованием депутатов гордумы), — процедура абсолютно формальная, которая просто сведётся к тому, что Владимир Слепцов уберёт от своей должности приставку «и.о.». В связи с чем это важное событие почти не затрагивалось в экспертных комментариях местных экспертов, очень активно комментирующих прочие сюжеты.

Замечание, которое получил Валерий Сараев (Саратов) от губернатора, повеселило некоторых завсегдатаев социальных сетей. Между тем вопрос, который поднял региональных глава, отнюдь не являлась безобидным: губернатор потребовал от мэрии наконец решить проблему с катающимися по городу полутораста килограммовыми бетонными шарами. Установленные для украшения саратовских мемориалов по их периметрам, они, не без помощи безответственных граждан, постоянно срываются с отведённых для них мест и неуправляемые перемещаются по Саратову. К счастью, пока от них страдали только припаркованные автомобили, да нервы впечатлительных прохожих, но понять губернатора можно, — дело вполне может закончиться трагически. Элемент шутки содержался и в предложении школьника губернатору и чиновникам мэрии поиграть с ним в хоккей. В качестве катка предлагалось использовать тротуары и двор жилого дома, сплошь покрытые ледяным покровом. Вызов, по сообщениям наблюдателей, принят не был, зато выпавший вскоре снег засыпал перспективный спортивный объект. Снег этот, кстати, убирать тоже не спешили. Впрочем, в рассматриваемый период в Саратове были происшествия, абсолютно всеми экспертами воспринятые без намека на улыбку. Взрыв газа в шестиэтажном жилом доме повлек гибель человека. Всего же при этом пострадали 13 человек. Данное трагическое событие не только вызвало общероссийский резонанс, но и привлекло внимание Владимира Путина. Президент поручил принять меры для недопущения подобных трагедий. В частности Минстой РФ должен разработать и внедрить единый стандарт управления многоквартирными домами, включающий регулярные ревизии общедомового оборудования. Среди частных событий городской жизни, эксперты отметили публичное обещание Валерия Сараева отобрать личный транспорт и переселить двух высокопоставленных чиновников в окраинный микрорайон, если они не наладят туда автобусное сообщение. Было одобрено заявление мэра, что он пока не готов вводить платную парковку в центре города. Но в целом отчётный период характеризовал отрицательный тренд мэра Саратова.

Вновь на дне таблицы оказался Александр Перескоков (Киров). Это произошло по причине, с которой эксперты ЦИК «Рейтинг», к сожалению, уже сталкивались при оценке работы этого мэра. В марте, после падения снежной глыбы с крыши четырехэтажного дома в Кирове, скончалась женщина. Сама по себе такая трагедия любому мэру гарантировала бы серьёзный провал в любом исследовании. Специфика ситуации в том, что это уж не первый летальный исход из-за халатности тех, кто отвечал за уборку крыш от снега в Кирове при Александре Перескокове. В своё время, когда он только занял кресло мэра, аналогичное падение снега и льда привело к гибели месячного младенца и, вскоре после этого случая, получению серьёзнейших черепно-мозговых травм пожилым мужчиной. Таким образом, последняя жертва доказала, что, несмотря на самые страшные последствия, порядка в этой сфере городского хозяйства Александру Перескокову навести так и не удалось. Именно этот вывод определил изменение положения кировского мэра в «Национальном рейтинге мэров». Вся прочая информация, как отрицательная, так и положительная, поступавшая из Кирова в рассматриваемый период, носила подчинённый характер.

Геннадий Бахарев (Симферополь) продолжает находиться в подвале рейтинга. Более того, он постепенно опускается в него всё глубже. В отчётный период эксперты вменили ему в вину грандиозный провал реконструкции центра города, на которую было выделено 180 млн рублей. И без того немалый негативный резонанс от этого, был многократно усилен соответствующим выступлением на медиа-поле бывшего прокурора Крыма, ныне депутата Государственной думы Натальи Поклонской. Многочисленные жалобы горожан привели к тому, что она обратила внимание прокуратуры РФ, на сложившуюся ситуацию. Боле того, Наталья Владимировна удивилась тому, что контролирующие органы до сих пор не отреагировали должным образом. Ведь, по её словам, «недоработки заметны невооруженным глазом». Ещё один сокрушительный удар по имиджу мэрии Симферополя нанес глава Крыма. Крайне эмоциональные и жёсткие высказывания Сергея Аксёнова по факту свелись к констатации полного и всеобъемлющего провала администрации муниципалитета. В Симферополе остро стоит вопрос ликвидации свалок, очистки дорог и улиц от мусора и их ремонт, не решены транспортные проблемы и т.д. Сергей Валерьевич довёл до сведения всех заинтересованных лиц, что он рассматривает вопрос о кадровых перестановках в мэрии. Лично для Геннадия Бахарева единственный позитивный момент в этом избиении, заключался в том, что определяя, например, ямочный ремонт в Симферополе, как «полный завал», Сергей Аксёнов обвинял в этом завале не справляющихся с работой заместителей мэра. Фамилия же самого мэра не упоминалась, как будто он ко всему происходящему отношения не имел. Гармоничным продолжением высказываний регионального главы, выглядели вскоре последовавшие комментарии Натальи Поклонской, заявившей, что именно на местном уровне идёт блокирование указаний Сергея Аксёнова и развитию полуострова мешают непрофессионализм и низкий уровень компетентности руководящих кадров, что, по мнению многих экспертов, косвенно (кто-то посчитал, что прямо) затронуло имидж городских чиновников. Кроме того, эксперты отметили, что в карте убитых дорог, составленной ОНФ, Симферополь занимает позицию среди отстающих. Определённый резонанс имел так же вынос гражданами дверей и поломка терминалов МФЦ при попытке получить талон на госуслуги. Всё это сопровождалось давкой и дракой среди посетителей учреждения и потребовало вызова нарядов полиции.

Положение в «вотчине» Виталия Лихачёва (Волгоград) не таково, чтобы он мог рассчитывать быстро подняться по ступенькам исследования. Но, в принципе, многие эксперты полагают, что он является не самым плохим управленцем и воплощает собой далеко не худший вариант, на который мог рассчитывать город при выдвижении руководителя из среды местных элит. Мэрия Волгограда не пользуется большой популярностью у населения и, по утверждению наблюдателей, узнаваемость Виталия Викторовича так же далека от завидных показателей: достаточно много горожан просто не знают о его существовании. Информационная политика администрации города многими оценивается, как провальная. ЖКХ — известная болевая точка Волгограда. Стабильно низкое качество оказания муниципальных услуг в Волгограде пока не изменилось в лучшую сторону. За рассматриваемый период в городе произошло несколько достаточно крупных аварий в сфере ЖКХ, что соответственно отражается на оценке работы администрации города. Так же отмечается низкое качество транспортных коммуникаций. Сам мэр признал, что там, где не было капитального ремонта, с дорог вместе со снегом сошёл асфальт. В то же время, в рассматриваемый период в муниципалитете не было никаких коррупционных скандалов, что идет в плюс Виталию Лихачёву. Положительно оценили эксперты планы благоустройства набережной города, в частности, возведения на ней амфитеатра на две тысячи зрителей. Укрепляет позиции Виталия Лехачёва строительство в городе новой школы на 1000 учащихся. Подчеркивается комплексный подход, который использует администрация муниципалитета, при работе с этим очень важным для жителей объектом.

Многое определяет в действиях мэра то, что он является абсолютно несамостоятельной фигурой, полностью подконтрольной губернатору. Виталий Лихачёв пользуется уважением значительной части местных элит, но уровень этого уважения значительно упал именно за последние месяцы, когда он показал, что не имеет собственной политической воли, а является политиком, полностью действующим по распоряжениям губернатора. Отношения между мэром и депутатами городского парламента специфичны. Виталий Лихачёв демонстрирует полную апатию к политической жизни и местное экспертное сообщество практически не сомневается, что он согласился на данную должность исключительно потому «не смог отказать губернатору». Эта апатия отчетливо проявилась в последние месяцы, когда стало понятно, что мэра абсолютно не интересует, что о нём будут думать местные элиты и тем более общественность. Некоторые эксперты именно этот фактор считают стратегической слабостью мэра. Тем не менее, в самом конце рассматриваемого в исследовании периода, фамилия мэра громко прозвучало на всю Россию, как раз в связи с событиями «большой политики». Алексей Навальный, прибывший в Волгоград для открытия избирательного штаба, в ходе широко освещаемой СМИ серии скандалов, прямо обвинил Виталия Лихачёва в личном руководстве акцией, направленной против него. Если это действительно так (некоторые эксперты отрицают подлинность информации), то это не только подтверждает безразличие мэра к своей репутации и, что ещё хуже, крайне топорный стиль работы, характерный для властей Волгограда. Хотя здесь, скорее всего, речь уже должна вестись не о городском уровне руководства. Но даже если Виталий Лихачёв не имел никакого отношения к скандалу, его репутация так же оказалась не на высоте, хотя бы по причине отсутствия четкой и оперативной реакции на выдвинутые провокационные обвинения.

В рассматриваемый период прошло несколько акций жителей, выступавших против ухудшения социально-экономической ситуации и с требованием отставки Евгения Коростелёва (Биробиджан), как не справившегося с обязанностями. Однако, гораздо более мощный резонанс, связанный с городскими проблемами, сумел обеспечить местный «Водоканал». Добился он этого, введя невиданные доселе в Биробиджане платежи для юридических лиц за водоотведение природных осадков или, говоря проще, за дожди и тающий снег. Особенность этой акции местных коммунальщиков заключалась в том, что данное нововведение они ввели неожиданно. К ней оказались не готовы как городские власти, так и различные городские учреждения. При свёрстанных уже бюджетах, многократное увеличение платежей многих в Биробиджане поставило в тупик. Руководство «Водоканала» настаивает на своей правоте, ссылаясь, в частности, на опыт Санкт-Петербурга. Дополнительным нюансом в этой истории явилось то, что «Водоканал» является муниципальным предприятием, т. е. его учредителем является сам город в лице городских властей. В ситуацию был вынужден вмешаться глава региона. Однако скандал уже дошел до Госдумы, Общественной палаты РФ и руководства Союза потребителей.

В принципе, эксперты редко упоминают Биробиджан в своих «сводках». Небольшой город не балует разнообразием и оригинальностью поступающей из него информации. Но труп собаки, подброшенный к мэрии, как приложение к ругательной нецензурной записке, буквально шокировал многих видавших виды экспертов. Ничего подобного ни один из них не смог припомнить. Ещё удивительнее оказалось решение правоохранителей, не обнаруживших в этом событии ни административного, ни уголовного преступления. Оказалось, что в России или, во всяком случае, в Биробиджане, не возбраняется подкидывать собак к зданиям городских администраций.

В рассматриваемый период эксперты продолжали в целом негативно оценивать деятельность Мусы Мусаева (Махачкала) и состояние вверенного его попечению города. Весьма неблагоприятным для имиджа мэра стало выступление Рамазана Абдулатипова перед Народным собранием Дагестана. Глава республики очень резко говорил о работе городских властей. Особенно отметил Рамазан Гаджимурадович отвратительное состояние городской коммунальной структуры. Он вспомнил массовое отравление жителей некачественной водой осенью прошлого года, хотя «десятки раз… мэрии столицы было сказано о необходимости полного контроля в этой сфере и управляемости объектов жизнеобеспечения». Поставив перед городскими властями текущие задачи, глава Дагестана установил жёсткие сроки повышения уровня коммунальных услуг в Махачкале, заявив о предстоящей ротации тех чиновников, которые не справятся со своей работой.

Но самым резонансным событием рассматриваемого периода стала гибель от зубов бродячих собак девятилетней девочки, возвращавшейся из школы. Эта трагедия сразу приобрела политический акцент, направленный против властей Дагестана и мэра. Другим следствием происшедшего явилось массовое убийство животных, осуществляемое, по сообщениям наблюдателей, гражданами по собственной инициативе. Что, в свою очередь, привело к петиции направленной лично к Владимиру Путину с требованием отставки мэра и регионального главы. Им вменяется в вину жестокая гибель тысяч бродячих животных. В данном случае часть экспертов выразила недоумение тем, что как повод к отставке используют не гибель ребёнка, а собак, нивелируя тем самым ценность человеческой жизни.

На информационном поле не потеряла актуальности история с конфликтом сына мэра с инспекторами ДПС, детали которой уже освещались в «Национальном рейтинге мэров».

Эксперты так же обратили внимание на обыск и выемку документов в мэрии, организованные УФСБ для выяснения обстоятельств выделения участков под застройку; срыв перевода на более безопасный способ очистки воды; признание Комитетом гражданских инициатив провала реформы МСУ в Махачкале.

Среди благоприятных для Мусы Мусаева событий, наблюдателями упоминалось одобрение Рамазаном Абдулатиповым того, как реализуется в городе приоритетный проект развития «Человеческий капитал», а так же личное участие мэра в субботнике и в донорской сдаче крови.