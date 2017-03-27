Ставрополь, 27 марта, 2017, 15:49 — ИА Регнум.



Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

Ставропольский край планирует войти в число регионов, где в пилотном порядке раньше других стартует «мусорная реформа». Одним из этапов подготовки к этому стала борьба со стихийными свалками.

Жители края обозначили на карте стихийных свалок ОНФ более 40 несанкционированных пунктов сбора бытовых отходов, три из которых уже убраны. Проблема в том, что в одном месте убирают, в другом месте вырастают новые свалки.

Только в Минераловодском городском округе выявлено 11 несанкционированных свалок коммунальных отходов, которые не имеют разрешений для устройства полигона санитарным правилам. Почва загрязнятся, отходы скапливаются и угрожают окружающей среде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Эти свалки не ограничены, что приводит к загрязнению грунтовых и поверхностных вод, почвы и атмосферы. Прокуратура винит в бесконтрольном скоплении отходов администрацию Минераловодского городского округа, которая бездействует. В суд поданы шесть соответствующих заявлений, а главе администрации городского округа внесены представления с требованием об устранении нарушений.

Возбуждено административное дело. В отношении четырех несанкционированных свалок, расположенных в полосе отвода железной дороги, материалы проверки направлены в Минераловодскую межрайонную транспортную прокуратуру.

Ранее прокуратура сообщала ИА REGNUM о ликвидации стихийной свалки в городе Кисловодске. Индивидуальный предприниматель размещал мусор, собранный в Кисловодске, на земельном участке поселка Чкалова Предгорного района. Предприниматель нарушил ряд норм законодательства, в том числе, законов «Об отходах производства и потребления», «Об охране окружающей среды», «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

После обращения прокуратуры предприниматель ликвидировал свалку в поселке и очищает от несанкционированного сбора отходов улицу Промышленную города Кисловодска.

Вместе с тем, активисты Народного фронта занялись свалкой мусора на границе с Русским лесом города Ставрополя. На территории бывшего военного городка краевой столицы скопились бетонные плиты, оконные рамы, старые кресла, пластик и пакеты с бытовым домашним мусором. Всё это заняло площадь 9 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Фронта.

Территория военного городка пришла в запустение два года назад после закрытия Ставропольского высшего военно-авиационного училища лётчиков и штурманов. Училище закрыли в 2010 году, но территория охранялась вплоть до 2015 года.

С этих пор свалка стала разрастаться к границе Государственного природного заказника «Русский лес». Росприроднадзор планирует разобраться с этим стихийным сборищем мусора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ставрополье может войти в число пилотных регионов, где новые правила обращения с отходами запустят раньше 2019 года.

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В крае подготовлена законодательная база для создания регионального оператора по утилизации мусора, создана дорожная карта обращения с отходами, разработана территориальная схема обращения с отходами. Она предполагает создание 15 перегрузочных станций для начальной переработки мусора и даух межмуниципальных центров утилизации.

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В регионе подготовлена техническая база для полного цикла обращения с отходами, сформированы восемь кластеров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, охватывающие всю территорию края. В 2017 году край сформирует схему расположения полигонов ТБО.

В 2016 году правительство РФ утвердило новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые устанавливают порядок их сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения. Требования правил включают в себя автоматическую сортировку ТКО, обеспечение переработки мусора и получение вторичной продукции. Мусорный транспорт снабдят системами спутниковой навигации. Тарифы будут устанавливаться региональными операторами по обращению с ТКО.

Государственная дума вынуждена отложить реформу отрасли по обращению с отходами из-за того, что целый ряд регионов оказался к ней не готов.

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