Чебоксары, 27 марта, 2017, 15:41 — ИА Регнум. УФАС выдало предупреждение Государственной службе Чувашии по конкурентной политике и тарифам в связи с ценами на сбор и вывоз мусора, сообщили ИА REGNUM в ведомстве. В действиях ведомства антимонопольщики усмотрели признаки нарушения «в необоснованном вмешательстве в установлении цены» за данную услугу.

ИА REGNUM Чебоксары, утро понедельника 27 марта 2017 года

Сегодня, 27 марта, УФАС выдало региональной Госслужбе по тарифам предупреждение о прекращении до 25 апреля действий, содержащих признаки нарушения ч.1 ст.15 закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия органов государственной власти). По данным антимонопольщиков, «признаки нарушения выразились в необоснованном вмешательстве в установлении цены по сбору и вывозу» твердых бытовых отходов (ТБО).

«Согласно предупреждению, службе необходимо в указанный срок отозвать письма, направленные управляющим компаниям, о цене по сбору и вывозу ТБО в размере 340 рублей за 1 куб. метр. А также удалить подобную информацию с официального сайта Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам», — уточнила начальник отдела контроля органов власти Ксения Сергеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на услуги по транспортировке бытовых отходов не являются регулируемыми, в связи с чем устанавливаются перевозчиками самостоятельно. В Чебоксарах в феврале 2017 года, когда вступили в силу резко увеличившиеся тарифы на сбор и вывоз ТБО в связи с запуском нового полигона, перевозчики синхронно и единогласно более чем вдвое увеличили плату за услуги. По их расчётам, безубыточная работа возможно при цене не менее 500 рублей за 1 куб/м. Выяснилось также, что и в самих органах власти — финансовое многообразие и вариации расчётов по стоимости услуги, что запутаться могут специалисты. После этого скандала были опубликованы расчёты Госслужбы по тарифам, которая заявила, что стоимость услуг в размере 340 рублей за 1 куб. метр «является достаточной» для оказания АО «Спецавтохозяйство» и ООО «Спецавтохозяйство» «безубыточной деятельности по сбору, вывозу и утилизации» бытового мусора.