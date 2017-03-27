Москва, 27 марта, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 28 марта, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем понижен на 40 копеек и составил 57,02 руб.

Курс евро к рублю вырос почти 10 копеек — до 61,96 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 17 копеек — до 59,24 руб.