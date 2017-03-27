Москва, 27 марта, 2017, 15:19 — ИА Регнум. На станциях Московского метрополитена установят более 1000 современных безопасных турникетов со стеклянными створками. В вестибюлях 11 станций метро их установят к середине апреля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

В 72 вестибюлях станций метро будет установлено более тысячи турникетов. Масштабные работы по обновлению турникетов проведут на 50 станциях.

Как пояснил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, «турникеты нового типа имеют ряд преимуществ. Они работают быстро, стеклянные створки открываются плавно и бесшумно. Исключена возможность получения травм при проходе через турникет».

По его словам, один из турникетов в линейке шире, чем остальные. Через него будет удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками.

До конца лета в 2017 году в Московском метрополитене планируется обновить 1072 устройств.

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