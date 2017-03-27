Ленинградская область, 27 марта, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Продукция четырех предприятий Ленинградской области включена в каталог высокотехнологичных товаров Минпромторга РФ, предназначенных для освоения Арктики. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Д. Банин Белая чайка, ЗФИ

Каталог высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны России включает свыше 650 предприятий из 77 регионов и содержит 8 разделов по видам деятельности.

Из числа предприятий Ленобласти в него вошли «Выборгский судостроительный завод», выпускающий ледоколы класса ARC 124, компания «Акваток», поставляющая насосное оборудование, работающее при низких температурах, «Опытный завод строительных конструкций», производящий блок-модули для возведения полярных баз, а также нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» — поставщик дизельного топлива арктического сорта «А».

«Названные предприятия будут включены в Государственную информационную систему промышленности, которая является основной платформой для отечественных поставщиков и заказчиков. Продукция областных заводов будет дополнительно презентована на международном Арктическом форуме», — отметили в правительстве Ленобласти.

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IV Международный форум «Арктика — территория диалога», который пройдет 29−30 марта в Архангельске, станет одним из самых представительных международных форумов на территории России. Ожидается около 1 500 участников из 14 стран, в числе которых Великобритания, Дания, Исландия, Канада, Китай, Норвегия, США, Финляндия, Швейцария, Япония.