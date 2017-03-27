Москва, 27 марта, 2017, 16:04 — ИА Регнум. 26 марта 2017 года о сроках выхода в свет доработанных УАЗов рассказал на своей странице в Facebook Эдуард Орлов, основатель ателье Devolro в Майами.

Скриншот соцсети Facebook пользователя Eduard Orlov Devolro DEVOLRO UAZ

По словам Эдуарда больше года ушло на то, чтобы приступить непосредственно к доработке этих автомобилей.

В качестве сроков показа готовых моделей называются сентябрь-октябрь 2017 года. Доработке будут подвергнуты четыре авто от Ульяновского Автомобильного Завода.

Год назад Эдуард Орлов сообщил, что готов к старту проекта с УАЗ Хантер и УАЗ Патриот. Но геополитическая обстановка и рост курса доллара не позволил реализовать начатое в ближайшие сроки. Кроме того, ожидалось, что у проекта будет крупный корпоративный заказчик. Это позволило бы дорабатывать авто для частных и разовых клиентов.

Сейчас Devolro осуществляет тюнинг автомобилей Форд и Тойота. Работа с российскими автомобилями — новая строка в развитии компании. Ожидаемые цены на новую модель — от 1 миллиона рублей.

Изменениям будет подвергнут силовой агрегат, детали подвески, экстерьера и интерьера.

УАЗ Хантер, после выхода из тюнинг-ателье обретет новое имя — UAZDEVOLRO. Главным конкурентом этого автомобиля будет Гелендваген от Мерседес.

Тем временем на самом УАЗе модернизируют производство, что должно улучшить качество и позволит сэкономить в 2017 году 9 миллионов рублей.