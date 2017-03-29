Санкт-Петербург, 29 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 16 марта на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов Громан делает длинный доклад по продовольственному вопросу:

Хлебная очередь в Петрограде в 1917 г

«В конце октября я представил доклад Главному комитету Союза городов о том, что через три месяца неизбежен голод, если не произойдет коренной перемены в правительстве и если государство не приступит наконец к систематической организации всего народного хозяйства. В конце ноября стало ясно, что страну и армию ждет голод. Новый министр Риттих пытался выйти из положения прибавкой к твердым ценам и назначением принудительной разверстки. Первая мера эффекта не дала, вторая оказалась мертворожденной. В январе Союз городов обследовал 51 город и убедился, что поступление хлеба с каждой неделей уменьшается, что признаки недостаточности питания все растут и что в феврале-марте хлеба не будет. Поступление в армию все уменьшалось и достигло половины его установленных норм. Армия частью сокращала свои порционы, частью питалась прежними запасами и вольными закупками отдельных частей. Революция в значительной степени вызвана начавшимся голодом…

32 месяца войны произвели колоссальное изменение в направлении работ народнохозяйственного организма, истощили производительные силы, расшатали связи отдельных хозяйств, испортили денежную систему, произвели перераспределение национального дохода, обременили тяжелыми долгами страну.

Русское правительство принимало неосмысленные меры, поощряя частные интересы господствующих классов: землевладения и капитала. Общественные организации, ставшие на общенациональную точку зрения, выдвигали систему планомерного регулирования, но могли добиться лишь самых ничтожных успехов, которые, по самой своей частности, не могли оказать существенного влияния и иногда имели отрицательное значение…

Одним из решений [Госдумы] было установление твердых цен на хлеб, вызванное невозможностью произвести колоссальные заготовки по вольным ценам; цены неудержимо росли, хлеб прятался от уполномоченных.

Установление твердых цен на хлеб в момент, когда шел необычайно острый, бешеный рост цен на другие продукты, когда явно на глазах обесценивался рубль, было нарушением интересов сельских хозяев, представляющих если не большинство страны, то не меньше 40% его, и поэтому съезд уполномоченных и общественных организаций, а затем и аграрная Дума высказались за установление твердых цен на все продукты массового потребления. Но это требование не было поддержано каким-либо движением. Правительство, не создав никакого аппарата для облегчения приобретения всего хлеба по твердым ценам, фактически дало возможность продолжить раздвоение цен.

Очередь в булочную у сретенских ворот в Москве за хлебом, получаемым по карточкам

Продовольственная комиссия 10 марта постановила объявить, что хлеб, за вычетом потребностей производителей по определенным нормам, поступает в распоряжение государства, и поставила вопрос об изменении твердых цен в связи с фиксацией цен на другие продукты и вообще с проблемой организации народного хозяйства и труда. Производители стремятся удерживать хлеб из опасений недорода, недосева, из нежелания отдавать хлеб в обмен на ежедневно обесценивающийся рубль без возможности к тому же приобрести на него какие-либо продукты, частью от надежды на дальнейшее повышение твердых цен. Задачи государства состоят в том, чтобы извлечь весь хлеб, за вычетом необходимого потребления по определенным нормам самих хозяев, в распоряжение государства, взять также хлеб, перешедший во вторые руки [торговые, банковские запасы], организовать передвижение продуктов, их переработку, распределение и нормировать потребление. Поэтому необходимо объявление хлеба и его продуктов государственным достоянием при условии правильного вознаграждения владельцев».

Исполнительный комитет, заслушав доклад Громана, постановил поддерживать перед Временным правительством основные положения доклада, а также было решено заявить протест против Временного правительства по поводу опубликования изменения твердых цен без предварительного заключения продовольственной комиссии.

В своем выступлении представители Союза инженеров сообщали о возникающих часто конфликтах между рабочими и администрацией завода. Основная причина — некоторые рабочие не желают подчиняться общим решениям рабочих. Дезорганизация промышленности так сильна, что необходимо принять самые энергичные меры к предотвращению ее. Необходимо выпустить соответствующее воззвание и в категорической форме затребовать, чтобы все инженеры и мастера приступили к работам.

Совет московского общества сельского хозяйства послал Шингареву телеграмму, сообщая, что начались беспорядки в деревне, и просил оповестить сельское население о том, что правительство приступит к разработке земельного вопроса в интересах сельского трудового крестьянства. Далее Совет просил министра указать крестьянам на недопустимость каких-либо разрушительных действий по отношению к владельческим хозяйствам.

На заседании Совета присутствовала делегация из Гельсингфорса и от Черноморского флота. Она заявила, что вопрос о войне и мире чрезвычайно волнует гарнизон. Для предотвращения убийств офицеров и прочих эксцессов необходимо, чтобы Исполнительный комитет Совета направлял бы работников и литературный материал. При введении 8-часового рабочего дня возникли некоторые трения между солдатами и рабочими.

Почти все высказались против присяги и постановили в подобных случаях запрашивать решение Совета. С Временным правительством они готовы считаться в той мере, в какой оно будет выполнять установления, выработанные совместно с Исполнительным комитетом. По отношению к войне постановлено стойко держаться для завоевания свободы и чести народа.

Основные лозунги делегации — «Война до победного конца» и «Учредительное собрание».

День праздника революции 12 (25) марта. Группа офицеров. Автомобиль с плакатом «Война до победного конца»

Лев Троцкий в «Истории русской революции» пишет по этому поводу:

«Петроградские рабочие однако ни на один час не верили новому правительству и не считали его своим. Но они чутко прислушивались к солдатам, стараясь не слишком резко противопоставить себя им. Солдаты же, по складам разбиравшие лишь первые фразы политики, хоть и не доверяли, по-мужицки, всяким господам, но напряженно прислушивались к своим представителям, которые, в свою очередь, почтительно прислушивались к авторитетным лидерам Исполкома; что касается последних, то они только и делали, что тревожно прислушивались к пульсу либеральной буржуазии. На этом прислушивании снизу вверх все и держалось — до поры до времени.

Однако настроения низов прорывались наружу, и искусственно снятый вопрос о власти каждый раз снова выпирал, хотя и в замаскированной форме. «Солдаты не знают, кого слушать», — жалуются районы и провинция, доводя таким путем до Исполкома недовольство двоевластием. Делегации Балтийского и Черноморского флотов заявляют 16 марта, что с Временным правительством они готовы считаться в той мере, в какой оно будет идти заодно с Исполнительным комитетом. Другими словами, они собирались с ним вовсе не считаться. Эта нота звучит чем дальше, тем настойчивее. «Армия и население должны подчиняться только распоряжениям Совета», — постановляет 172-й запасный полк и тут же формулирует обратную теорему: «Тем из распоряжений Временного правительства, которые идут вразрез с решениями Совета, подчиняться не следует». Со смешанным чувством Удовлетворения и беспокойства Исполком санкционировал такое положение. Со скрежетом зубовным правительство терпело его. Ничего другого им обоим и не оставалось».

В Москве собрание районных комитетов 84-го пехотного запасного полка по вопросу о войне приняло резолюцию, в которой требует от Временного правительства торжественного заявления, что свободная Россия не преследует завоевательных целей, но будет продолжать войну до того времени, когда свободный революционный германский народ заявит, что Германия так же, как и Россия, отказывается от аннексий.

Во Введенском Народном Доме состоялся многочисленный митинг, преимущественно солдат, на котором была принята резолюция о поддержке Петроградского Совета в его обращении к демократии всех воюющих стран.

На партийных собраниях Московской организации большевиков была принята резолюция о необходимости немедленно ввести 8-ми часовой рабочий день.

Введенский народный дом

Большевистская фракция на заседании Московского Совета рабочих и солдатских депутатов предложила ввести восьмичасовой рабочий день явочным порядком. Меньшевики и эсеры в общей резолюции предлагали «впредь до введения закона о нормировке рабочего дня на всех фабриках и заводах признать необходимым введение восьмичасового рабочего дня», но «день приведения в исполнение настоящего постановления установить в следующем очередном заседании Совета». Социал-демократы интернационалисты предложили собрать все фабрики и заводы Москвы для подписи под требованием к Временному правительству о восьмичасовом рабочем дне.

По предложению президиума Совета, в виду малочисленности собрания и важности вопроса, решение было отложено до следующего заседания.

На Украине начался «День праздника революции». В Киеве было решено снести памятник Столыпину как символ самодержавия и репрессий. На Думской площади (нынешнем Майдане) собрался митинг, на котором разыгрался импровизирвоанный суд над Столыпиным. По итогам памятник сначала подвесили на специально сооруженной виселице, а потом сбросили на землю.

Временное правительство постановило обнародовать воззвание к полякам:

«Сбросивши иго, русский народ признает и за братским польским народом всю полноту права собственною волею определить судьбу свою. Верное соглашению с союзниками, верное общему с ними плану борьбы с воинствующим германизмом, Временное Правительство считает создание независимого польского государства, образованного из всех земель, населенных польским народом, надежным залогом прочного мира в будущей обновленной Европе. Соединенное с Россией свободным военным союзом, польское государство будет твердым оплотом против напора срединных держав на славян.

Освобожденный и объединенный польский народ сам определит государственный строй свой, высказав волю свою через Учредительное Собрание, созванное в столице Польши и избранное всеобщим голосованием. Россия верит, что связанные с Польшей веками совместной жизни народы получат при этом прочное обеспечение своего гражданского и национального существования. Российскому Учредительному Собранию предстоит скрепить окончательно новый братский союз и дать свое согласие на те изменения территории государственной России, которые необходимы для образования свободной Польши из всех трех, ныне разрозненных, частей ее».

Германский парламент принял чрезвычайный бюджет при оппозиции всех социалистов, вызванной происшедшей в России революцией. Такая ситуация сложилась впервые за все время войны

Министр народного просвещения Мануйлов разослал циркуляр попечителям учебных округов с предложением беспрепятственно допускать к преподавательской деятельности лиц, устраненных при царском режиме из школ за свою политическую деятельность.

Министр просвещения Александр Аполлонович Мануйлов (1861–1929)

Прошло совещание министра торговли и промышленности Коновалова с представителями крупнейших торгово-промышленных организаций, биржевых комитетов, Совета Съездов представителей промышленности и торговли, Центрального Военно-Промышленного Комитета и других. Министр заявил о необходимости разработать до созыва Учредительного Собрания подробный план экономических реформ.

Из письма викария Новгородской епархии епископа Алексия (Симанского):

«Третьего дня приехал генерал Александров просить меня, чтобы я привел к присяге войска. Я отказался по многим причинам, а официально потому, что на плацу неудобно облачаться и т. д., и т. д. Решено было, что после присяги войска будут приведены на площадь соборную, и здесь я отслужу молебен о даровании победы. Так и было; служил, говорил слово, но многое коробило, начиная с вида войск, с разными флагами, знаменами, на которых были написаны «да здравствует республика», «земля и воля» и т. д.

Войска с закатками красными на офицерах и на солдатах носили какой-то бутафорский характер. Пришлось, скрепя сердце, чтобы не делать скандала, согласиться и на то, чтобы в присутствии их сиятельство Булатов вручил знамя (красное) полку от граждан Новгорода, причем оркестр играл «Марсельезу»…

Теперь я боюсь, что будут еще раз просить служить панихиду по тем, кого завтра будут хоронить гражданским обрядом. Собрание духовенства прошло мирно. Делились впечатлениями отныне переживаемых событий. Выбрали в Комитет двух представителей от духовенства…

Заявление членов Синода и постановление можно лишь от всей души приветствовать. Весьма мудро, с достоинством и вместе с тем осторожно поступлено. Если бы члены Синода забастовали, то вскоре на законном основании пришлось бы Об[ер-]Прок[урору] набрать самолично новый состав [Синода]. А теперь дело поставлено на каноническую и на согласующуюся с современными условиями почву. Новый состав [Синода] должен быть избран. И Правительству] необходимо придется с этим требованием считаться…»

Справка ИА REGNUM:

Владимир Громан — председатель Центральной Продовольственной Управы Временного Правительства. Занимался продовольственными проблемами в Петрограде.

Гельсингфорс — старое название на шведский манер столицы Финляндии Хельсинки.

Социал-демократы интернационалисты — близкая к меньшевикам группа социал-демократов. Требовала скорейшего заключения мира, но выступала против большевистских лозунгов поражения своего правительства и превращения империалистической войны в гражданскую. Пыталась объединить большевиков и меньшевиков.