Киев, 27 марта, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Российская Федерация пытается «подорвать» Украину изнутри. Об этом, как передает УНИАН, сообщил президент Украины Петр Порошенко на торжествах по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины в Киевской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

«Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь, — заявил глава государства. — Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, подорвать нас изнутри».

Порошенко добавил, что «единство нации» зависит не только от руководства государства, но и от бойцов Национальной гвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю 3-й годовщины Нацгвардии сообщил, что военное ведомство является наиболее часто упоминаемым брендом на российском телевидении.

«Но если вас так смертельно боятся, так ненавидят взрослые россияне, то значит народу Украины вы служите честно, качественно, самоотверженно», — сказал украинский лидер, обращаясь к военным.

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