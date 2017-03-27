Калуга, 27 марта, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Три дня в неделю жители отдаленных населенных пунктов Кировского района смогут посещать межрайонную больницу на специально выделенных автобусах, чтобы без очереди попадать на прием к специалистам в соответствии с графиком. С таким предложением 27 марта выступил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Неизвестный художник. Аллегория медицины. XIX

На заседании областного правительства глава калужского региона обратился к областному министерству здравоохранения и предложил медикам в течении полугода осуществить эксперимент с доставкой пациентов. Также он попросил проработать вопрос доступности квалифицированной медицинской помощи в регионе. Если эксперимент окажется положительным, его стоит распространить и на другие межрайонные больницы области, считает губернатор.

Кроме того, Артамонов отметил, что региональному Минздраву стоит внимательно присмотреться к деятельности больниц в части обоснованности госпитализации пациентов. По его словам, «главные врачи этих медицинских учреждений заинтересованы как можно больше уложить людей на койку». Причем это делается безотносительно того, нуждается или нет человек в стационарном лечении, считает губернатор.

По его мнению, средства часто расходуются впустую и можно было оказать квалифицированную медицинскую помощь гораздо большему количеству людей. «В данном случае лежание на койке — это не всегда оправданный метод лечения», — заявил Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тем временем районные больницы региона копят долги перед поставщиками услуг. Например, центральная больница Перемышльского района Калужской области задолжала 694 тысячи рублей за поставки питания для пациентов. Компания, обеспечивающая больницу продуктами, обратилась с иском в Арбитражный суд о взыскании с медицинского учреждения задолженности по гражданско-правовому договору. Общественники утверждают, что пациентам больницы угрожает голод, а само медучреждение ждет возможное банкротство.

Причину видят в растущем дефиците подушевого норматива, установленного территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Напомним, расходы на здравоохранение Калужской области в 2016 году составили 11 млрд 511,9 млн рублей. Медицинскую помощь населению оказывают 3318 врачей и 9043 работника со средним медицинским образованием. Число врачей в государственных учреждениях здравоохранения области за последние четыре года увеличилось на 59 человек.