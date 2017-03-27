Киев, 27 марта, 2017, 14:33 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Досрочные выборы помогут Порошенко отвлечь внимание общества и конкурентов, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, есть возможность, что президент Украины все-таки объявит досрочные выборы. На это указывает и уход Игоря Грынива с поста руководителя «Блока Петра Порошенко» (БПП), и активизировавшиеся региональные отделения БПП, и активное формирование бюджетов, пишет Бортник.

Политолог считает, что досрочные выборы могут отвлечь общество и конкурентов Порошенко от блокады Донбасса, «продемонстрировавшую его слабость и условный характер управляемости в стране».

Директор университета отметил некоторые события, которые могут указать на подготовку досрочных выборов — это «торги вокруг ЦИК (Центральная избирательная комиссия) и интенсификация дискуссии вокруг избирательного законодательства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе радикальные националисты объявили блокаду Донбассу, перекрыв пути сообщения Украины и республик. Это очень сильно пошатнуло экономику «незалежной», особенно ту ее часть, что относится к энергетике.

Однако, позже Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о полном запрете грузоперевозок из Донбасса на Украину и обратно. Это решение было отрицательно воспринято западным сообществом.

Также Киев объявил в феврале режим чрезвычайной ситуации в энергетики, позже продлив его на месяц.