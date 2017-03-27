Москва, 27 марта, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам двусторонних переговоров с итальянским коллегой Анджелино Альфано заявил, что действия коалиции во главе с США в иракском Мосуле должны носить выверенный характер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, Москва обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о спецбрифинге по поводу авиаударов коалиции во главе с США по Мосулу. Тогда, 17 марта, удар был нанесен по зданию школы, погибли сотни мирных жителей.

Лавров отметил, что Совбез ООН вряд ли сможет «единым голосом высказаться по поводу того, что произошло», однако Россия намерена задать свои вопросы и озвучить призывы. «И, конечно, будем держать эту ситуацию под самым плотным контролем», — подчеркнул Лавров.

Министр выразил надежду, что Мосул будет освобожден от террористов.

По словам министра, он удивлен тем, что бомбардировка Мосула продолжалась не один час. «Если за несколько часов невозможно было убедиться, что ты наносишь удары по не тем целям, то мне очень странно видеть такое в действиях американских военных, которые все-таки обладают необходимым оборудованием», — заметил Лавров.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что операция по освобождению Мосула привела к беспрецедентной по жестокости трагедии мирного населения. Иракские силовики извлекли более 80 трупов мирных жителей из-под завалов разрушенных в результате бомбардиров зданий в освобожденных от боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) западных кварталах Мосула.

Среди погибших много женщин и детей. Некоторые тела пролежали под завалами более 20 дней. Иракские военные собираются захоронить погибших в братской могиле. Поисковые работы в освобожденных кварталах Мосула продолжаются.

Напомним, воздушную поддержку действиям иракской армии против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле оказывают как национальные ВВС, так и авиация международной коалиции во главе с США.