Москва, 27 марта, 2017, 14:23 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

В Москве не видят предпосылок для продвижения Минских соглашений на фоне бездействия украинской стороны. Об этом 27 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, каковы перспективы новой встречи в «нормандском формате», Песков отметил, что позитивных подвижек в ситуации практически не наблюдается. С точки зрения реализации минских договоренностей обстановка весьма плачевная.

«По крайней мере нам неизвестно о перспективах, которые могли бы помочь обеспечить продвижение вперед», — добавил он.

Поведение Киева в контексте соглашений Песков назвал полным бездействием, которое даже не нуждается в комментариях. В целом же ситуация на Украине довольно нестабильная и «изрядно деградировала», отметил представитель Кремля.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма высказался за проведение встречи представителей «нормандской четверки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дипломатическая группа, включавшая представителей Германии, Франции, Украины и России была создана с целью урегулирования обстановки на востоке Украины и исполнения Минских соглашений.

В 2015 году стороны конфликта в Донбассе заключили Минские соглашения, согласованные со странами «нормандской четверки». Согласно договоренностям, участники конфликта обязались отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и приступить к диалогу по мирному урегулированию конфликта.

Вместе с тем украинская сторона регулярно нарушает договоренности. В частности в течение суток 26 марта 2017 года украинские военные 14 раз нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике и 63 раза — в Донецкой Народной Республике.