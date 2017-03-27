Москва, 27 марта, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Заявления официальных лиц ряда европейских столиц по поводу несанкционированной акции оппозиции в Москве похожи на политику двойных стандартов. Об этом сообщил в понедельник, 27 марта, глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я, честно говоря, слышал реакцию только официальных лиц в ряде европейских столиц, в Вашингтоне, — говорит дипломат. — Понимаете, когда одни и те же события вызывают разную реакцию, наверно, опять приходят на ум те самые пресловутые двойные стандарты».

Глава МИД России напомнил, что на Западе, по крайней мере публично, никто не «переживал» относительно решений, которые не так давно были приняты в Германии, Нидерландах и Австрии, власти которых запретили проводить «определенные митинги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по факту нападения на сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции оппозиции в Москве.

По версии следствия, 33-летнему столичному полицейскому, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, неизвестные лица умышленно нанесли множественные удары неустановленным предметом в область головы.

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