Санкт-Петербург, 27 марта, 2017, 14:18 — ИА Регнум. В 2017 году запланированы работы по восстановлению 189 километров дорожного покрытия Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. На эти цели будет выделено около 1 млрд 242 млн рублей, сообщили сегодня, 27 марта, в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор). Работы организует подведомственное Росавтодору ФКУ «Дирекция по строительству транспортного обхода «Санкт-Петербург».

Dsto-spb.ru КАД Петербурга

В начавшемся дорожном сезоне будут проводиться работы на пяти основных участках КАД: от Краснофлотского до Московского шоссе; от Московского шоссе до Октябрьской набережной; от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта; от Шафировского проспекта до проспекта Культуры; от проспекта Культуры до проспекта Энгельса. Причем, на всех этих участках ремонт затронет и внешнее, и внутреннее кольцо КАД.

Кроме того, в 2017 году будет отремонтировано покрытие на 11-ти транспортных развязках КАД — с Шафировским проспектом, с Таллинским шоссе, с Октябрьской набережной, с Парашютной улицей, с шоссе Марьино-Ропша, с Колтушским шоссе, с Пулковским шоссе, с автодорогой «Россия», с шоссе Кейкино-Петродворец, с Рябовским шоссе, с шоссе Стрельна-Пески.

Как отметили в Росавтодоре, также планируется выполнить работы по замене восьми деформационных швов и 16 опорных частей, работы по окраске железобетонных конструкций и металлоконструкций искусственных сооружений КАД. На эти работы в 2017 году ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» будет выделено 460 тыс. рублей.

В планы дорожников также входит ремонт единственного в составе КАД автодорожного тоннеля, в створе автодороги на Матоксу. Начало работ запланировано на май 2017 года, завершение — в 2018 году. Стоимость работ составит около 591,5 млн рублей.

Напомним, строительство КАД началось в августе 1998 года. В октябре 2002 года сдан первый участок первой очереди — от станции Горская до Приозерского шоссе. В 2004 году введен пусковой комплекс вантового моста через Неву. В 2006 году открыто сквозное движение по КАД от станции Горская до автодороги «Россия». В 2010 году автодорога открылась для движения на всем своем протяжении от станции Горская до станции Бронка. На КАД создано 26 транспортных развязок, 106 мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей общей протяженностью 25,5 км.