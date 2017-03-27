Красноярск, 27 марта, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Красноярцы сегодня, 27 марта, отправили президенту России Владимиру Путину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, председателю Госдумы Вячеславу Володину и министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому обращение и фотографии красноярского смога. Об этом сообщили организаторы митинга «За чистое небо», состоявшегося в краевом центре 18 марта.

Скриншот со страницы митинга «За чистое небо». Vk.com Фотографии красноярского смога

Уточняется, что на прошлой неделе организаторы митинга передали обращение граждан и резолюцию митинга губернатору края Виктору Толоконскому, спикеру Заксобрания Александру Уссу, мэру Красноярска Эдхаму Акбулатову, в городской совет и в прокуратуру.

«Красноярск многие годы возглавляет экологический антирейтинг России. По данным министерства природных ресурсов, Красноярск лидирует среди городов-миллионников по уровню фактического загрязнения атмосферы. Среднегодовая концентрация бенз (а)пирена (канцерогенное вещество 1-класса опасности) превышает предельно допустимую в 3,7 раза, формальдегида в 4 раза», — говорится в обращении.

«Резолюция митинга содержит десять конкретных шагов, которые власть должна предпринять, чтобы реально улучшить экологическую ситуацию в Красноярске», — рассказали в оргкомитете митинга.

Фотографиями смога над городом и дымящих труб, которые было решено отправить президенту и федеральному правительству, с организаторами митинга поделились красноярцы. «Присланные фотографии красноречиво говорят о реальном экологическом бедствии, постигшем Красноярск, и его виновниках», — подытожили в оргкомитете акции протеста.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году (объявлен в России Годом экологии — прим. ИА REGNUM ) красноярцы прожили в режиме «черного неба» или неблагоприятных метеоусловий с 10 по 18 января, с 9 по 20 февраля, с 6 по 8 марта, с 17 по 24 марта. За весь 2016 год «черное небо» продержалось над Красноярском 58 дней.

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По мнению красноярских экологов, основные источники загрязнения атмосферного воздуха города — это промышленные предприятия и объекты теплоэнергетики. Также свою лепту вносит транспорт.

18 марта в Красноярске состоялся митинг «За чистое небо». По словам организаторов, на красноярскую Красную площадь пришли митинговать порядка 2 тысяч человек. По иронии судьбы, митинг «За чистое небо» прошел в городе под «черным небом». Представитель оргкомитета митинга Андрей Сковородников-Эрлих в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал экологическую ситуацию в Красноярске «просто ужасной».

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