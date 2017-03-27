Архангельск, 27 марта, 2017, 14:14 — ИА Регнум. В преддверии форума «Арктика — территория диалога» студентов САФУ познакомят с жилищем коренных народов Севера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Анна Кошечко Число шкур и их размер говорят о благосостоянии семьи оленевода

Сегодня 27 марта у главного корпуса университета с помощью студентов САФУ под руководством опытных специалистов и представителей коренных и малочисленных народов Арктики был установлен чум.

Планируется, что он будет укомплектован традиционной для народов Арктики утварью. После его установки пройдет студенческое мероприятие с участием представителей разных национальностей.

После праздничного мероприятия для студентов Высшей инженерной школы состоится открытая лекция о сооружениях коренных и малочисленных народов Арктики, специфике строительства объектов в условиях северных широт.

Анна Кошечко Число шкур и их размер говорят о благосостоянии семьи оленевода

Отметим, что способ установки, транспортировки жилища, последовательность разборки являются наиболее оптимальными в условиях тайги и тундры. По коми-зырянски он называется «чом», по — ненецки — «мя», по-хантыйски «нюки хот». В русский язык слово перешло из коми языка.

Чум представляет собой конусообразную палатку, форма которой является приспособленной для тундры, так как с крутой поверхности чума снег скатывается, не задерживаясь, поэтому при переезде на другое место без разгребания и очистки чум можно разобрать.

Обычно он состоит из 25−40 шестов и нескольких покрытий, которые при переезде укладываются на специальные нарты. Когда остов чума поставлен, начинают натягивать покрытия «нюки».

В центре чума находится печь, которая служит источником тепла и приспособлена для приготовления пищи. Тепло от печи поднимается вверх и не дает осадкам проникать в чум: они испаряются от большой температуры.

Анна Кошечко Место разведения огня является основным в чуме

Составной частью чума является шест — симзы. У ненцев термин сизмы связывается с названием места за очагом, который отгораживает священную часть чума. Женщинам запрещается переступать пространство между симзы и очагом.