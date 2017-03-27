Ярославль, 27 марта, 2017, 13:55 — ИА Регнум. От 80 до 100 дальнобойщиков приняли участие в акции против системы «Платон», которая прошла в центре Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Акция прошла в форме встречи с депутатами Ярославской областной думы от КПРФ, т.к. мэрия города не согласовала митинг у памятника Ленину. В ответ дальнобойщики решили выйти к зданию регионального правительства.

Акция дальнобойщиков в Ярославле

«Мы протестуем против драконовских штрафов за весо-габаритный контроль. Приходят к людям штрафы по 200−300 и более тысяч за нарушения, и это ведет к мгновенному разорению. Все, что заработал за всю жизнь, приходится отдать. В судах оспорить решения о штрафах практически невозможно. Установленный режим труда и отдыха не соответствует российским реалиям. Нет охраняемых стоянок на дорогах, где можно оставить ценный груз и спокойно поспать. 8-часовой режим рабочего дня не совпадает с российскими реалиями. По таким дорогам за 8 часов дальше 300 километров не уедешь. Достучаться до власти практически невозможно, все увязает в каких-то бюрократических процедурах», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель союза автоперевозчиков Ярославской области Сергей Садиков.

Собравшиеся приняли резолюцию — обратиться к депутатам Ярославской областной думы о создании рабочей группы, которая занялась бы решением насущных проблем автоперевозчиков. Сами дальнобойщики потребовали включить в резолюции запрос о деньгах, которые идут от «Платона» — как они улучшили состояние дорог Ярославской области.

Протестных мероприятий на главной площади города не было с 2013 года, когда организатором митингов выступала команда опального мэра Евгения Урлашова, а после его ареста — его сторонники.