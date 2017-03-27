Москва, 27 марта, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о денежных вознаграждениях, которые сулились несовершеннолетним в случае их задержания полицией на несогласованных мероприятиях в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованный митинг в Москве

По его словам, «определенные подтверждения» этой информации есть. «Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, наверное, какие-то подтверждения этому будут предоставлены», — сказал Песков.

Ранее во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, состоялись несогласованные с властями митинги и шествия, в ходе которых полиция провела задержания участников.

Так, в Москве были задержаны около 500 человек.

Причем наблюдатели за несогласованными сходками отметили, что среди участников протеста было много несовершеннолетних, они в частности выступали перед собравшимися или несли лозунги акции.

Читайте также: Госдеп США пообещал следить за ситуацией с задержаниями в Москве